Igazán tragikus szám jött az ukrajnai háború áldozatairól

A lap arról értesült, hogy

Ukrajna év eleji titkos becslése szerint 80 ezer ukrán katona halt meg és még 400 ezer sérült meg az Oroszországgal folytatott védekező háború során.

Orosz oldalon nyugati hírszerzési információk szerint a halottak száma 200 ezer, a sebesültek száma 400 ezer köré tehető. A civil áldozatokra a lap nem tért ki külön, viszont azt írják, 10 millió menekültje van a háborúnak.

A lap megjegyzi: orosz oldalon súlyosabbak a veszteségek, de az ország lakossága is nagyobb, ezért a magasabb számok nem feltétlen jelentenek nagyobb problémát a haderő hatékonyságára nézve. Ugyanakkor az is világos, hogy mindkét országnak komoly problémát okoznak a háborús veszteségek demográfiai szempontból, hiszen mind Oroszország, mind Ukrajna folyamatosan hanyatló lakossági számokkal kellett, hogy megküzdjön még bőven a háború előtt is. Megjegyzik: csak Oroszország lakossága 8 millió fővel csökkent 2022-ig kicsit több mint 20 év alatt, még úgy is, hogy közben „annektálták” a Krím-félszigetet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images