Figyelmeztet Zelenszkij egyik legnagyobb kritikusa: puccs készülődhet Ukrajnában

Az ukrán Verhova Rada (vagyis a parlament) egyik képviselője, Alexander Dubinszkij erőteljes véleményének adott hangot Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben. Szerinte nagyon súlyos következményekkel járhat, ha az ukrán elnök nem oldja meg a személyét érintő vitákat. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

Puccs lehetséges, ha Zelenszkij, aki mindent megtett Ukrajna érdekeivel ellentétesen, a választások megkerülésével hatalmon marad. Ezt biztosan senki sem fogja eltűrni

– utalt ezzel arra, hogy az elnök mandátuma hivatalosan 2024. május 20-án lejárt. Azóta nem írtak ki választásokat az országban, mivel a háború miatt erre nincsen kötelezve az ország, az államfő pedig hivatalában maradhat. Az eset viszont okoz némi legitimációs problémát Ukrajnában, hiszen nem tudni, hogy pontosan meddig maradhat hivatalában az elnök, akinek ráadásul hatalmas felhatalmazása van a döntéshozatalra. Kijev nyugati szövetségesei is alapvetően a demokrácia oldalán állnak, ezért támogatnák egy esetleges szavazás kiírását, ám a helyzet ezt egyelőre nem teszi lehetővé. Problémát jelent a külföldre menekült ukránok millióinak szavaztatása, valamint az orosz ellenőrzés alá kerülő lakosság sem tudna dönteni, arról már nem is beszélve, hogy katonák tízezrei harcolnak a frontvonalakon.

A megoldhatatlan logisztikai kihívás miatt Zelenszkij maradhat a hivatalában, ám az oroszok rendszeresen hangoztatják, hogy ezzel már nem tekinthető az ország legitim vezetőjének.

Dubinszkij korábban egy pártban ült az elnökkel, ám 2021-ben kizárták a frakcióból, később a regionális szervezet elnöki pozíciójából is eltávolították. Később, 2023-ban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálatot indított a politikus ellen hazaárulás vádjával, de már korábban is több összetűzése is volt a hatóságokkal. A 43 éves képviselő ismert arról, hogy rendszeresen kritizálja Zelenszkijt, többen pedig az oroszok támogatásával vádolják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images