Lecsapott a rettegett orosz Iszkander rakéta, lángokban a legendás gyár Ukrajnában

A kormányzó beszámolója szerint két rakéta becsapódását regisztrálták Zaporizzsjában, ebből az egyik nyílt területen zuhant le, míg a második rakéta „kritikus infrastruktúrának számító létesítménybe” csapódott. Utóbbiban két ember megsérült.

A második, Iszkander-M típusú rakétával végrehajtott támadásról egy orosz felderítődrón is készített videót. A felvétel alapján elkészített geolokációból kiderült, a célpont a Motor Szics üzem épülete volt.

Russian UAV monitors the aftermath of a Russian strike with Iskander-M ballistic missile on the Motor Sich aviation plant in the Ukrainian city of Zaporizhzhia.The strike took place earlier on Monday. pic.twitter.com/hRhmP3sJQg