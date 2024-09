Leleplező műholdfelvételek: úgy néz ki, csődöt mondott Oroszország legerősebb szuperfegyvere

A Maxar által készített műholdfelvételek a Pleszeck űrközpont egyik indítóállását ábrázolják, a platform közepén egy gigantikus kráter látható, egy hatalmas robbanás eredménye. A lap információi láthatólag OSINT-elemzők értékelésén alapszanak, ezek arra a következtetésre jutnak az indítóplatform helyzete, a roncsok és az okozott kár alapján, hogy

egy Szarmat típusú interkontinentális ballisztikus rakéta robbant fel.

A large crater (approximately 62 meters wide) is visible at the launch silo and extensive damage in and around the launch pad can be seen which suggests that the missile exploded shortly after ignition or launch. pic.twitter.com/2a4l7YWf3m