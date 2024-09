Merész kijelentést tett Ukrajna egyik leghíresebb katonája: egy év múlva már katonák nélkül harcolnának Oroszország ellen

Robert Bovdi, hívójele szerint „Magyar”, az orosz-ukrán háború egyik legismertebb drónoperátora, drónegység parancsnoka. A The Economist vele készített interjújában kijelentette, egy éven belül már nem lesz szükség drónkezelőkre, azok képesek lesznek feladataikat önállóan ellátni - számolt be róla az ukrán UNIAN

A következő 6-8 hónapban Ukrajnának már nem lesz szüksége emberekre a drónok irányításához és a háború valóban pilóta nélkülivé válik

- mondta Robert Brovdi a The Economist főszerkesztőjének, Zanna Minton Beddoesnak adott interjúban.

A drónparancsnok hangsúlyozta, a csapásmérő tevékenységek felét már most is drónok végzik. Hozzátette, a háborús technológia jelenlegi gyors fejlődése mellett a mesterséges intelligencia is egyre jobban teret nyer, és rövidesen a hadviselés fő eszközévé válik.

Egyszerre több száz mesterséges intelligencia-rendszert fejlesztenek és tesztelnek kísérleti üzemmódban. Hat hónap múlva már nem lesz szükség pilótákra. Olyan emberekre lesz szükségünk, akik egyszerűen csak felemelik a drónt egy méterrel a föld fölé

– jelentette ki Brovdi. Hozzátette, a drón addigra képes lesz eldönteni, mit támadjon, hogyan különböztessen meg egy Zsigulit egy tanktól, és nem téveszti össze az ukránt az ellenséggel.

A drónparancsnok hangsúlyozta, nem szkeptikusan kell tekinteni az ilyen jövőképekre, hanem időben kell befektetni az ilyen technológiákba. Brovdi kiemelte, a háborút követően azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a NATO hadseregeit ukrán katonatisztek fogják oktatni a legújabb hadviselési taktikákra.

