A fél világra veszélyes, pusztító csúcsrakétát villantott Amerika legnagyobb riválisa – Peking demonstrálta erejét

A kínai Rakétahadsereg helyi idő szerint reggel 8 óra 44 perckor indította a rakétát a Csendes-óceán felé. A közlemény szerint a tesztkilövés az éves kiképzési tervük rutinszerű intézkedése, mely összhangban áll a nemzetközi joggal és gyakorlattal – fogalmaztak.

A rakétakísérlet nem irányult egyetlen ország vagy konkrét célpont ellen sem. A kilövés célja a fegyverek teljesítményének és a katonai kiképzésnek tesztelése volt

– tette hozzá Csang Hsziao-kang, a védelmi minisztérium szóvivője. A jelentések szerint a keleti nagyhatalom előzetesen értesítette az érintett országokat a várható kilövésről is. Ebben viszont nem részletezték a rakéta röppályáját és azt sem, hogy pontosan hol csapódott be az eszköz. Az eset ritkaságszámba megy, mivel nem gyakran fordul elő, hogy Kína nyilvános bejelentéssel egybekötött nagy hatótávolságú rakétát lő a tengerbe egy teszt során, sokkal inkább a legnagyobb titoktartás mellett, távoli helyszíneken fordulnak elő tesztek.

China conducted a test launch of an intercontinental ballistic missile (ICBM), likely a DF-41, with about 12,000 km travel distance. DF-41 is China's longest-range missile, capable of reaching speeds of up to Mach 25. It is designed to carry up to 10 nuclear warheads. pic.twitter.com/8mdKaAvPzJ