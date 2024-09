A végéhez közeledik az ukrajnai háború egyik leghosszabb csatája – Úgy néz ki, győzni fog az orosz hadsereg

A 2022-es ukrajnai orosz invázió óta több esemény is lezajlott, hol Moszkva, hol pedig Kijev került átmenetileg fölénybe. Az viszont változatlannak tűnt, hogy a Donyeck megyében található egykori bányásztelepülés, Vuhledár kitart és az oroszok minden próbálkozás ellenére sem képesek bevenni. Az ukrán 72. gépesített dandár erődítményt hozott itt létre, amely szinte bevehetetlennek bizonyult. A helyzet 2024 szeptemberében megváltozott, most az egykoron 14 ezer fős városka a bukás szélére sodródott, ezt az ukrán források sem tagadják.

Egyértelmű, hogy a helyzet Vuhledárban kritikus, és valószínűleg a védelem utolsó szakaszának vagyunk tanúi

– figyelmeztetett a Frontelligence Insight ukrán elemzőcsoport elemzője. A változást az hozta meg, hogy az eddigiekkel ellentétben, most Moszkva másfajta taktikával próbálkozott, két oldalról támadtak és sikerült is eredményeket elérni. Nyugat és észak felől lassan elkezdték átkarolni a központot, így már csak egyetlen menekülési útvonalat hagyva az ott maradt védők számára. A cikk hozzáteszi, hogy többen aggódnak is az ukrán katonák életéért, és remélik, hogy a kijevi hadvezetés a „megfelelő döntést hozta meg”. Ezzel arra utalnak, hogy szinte védhetetlen helyzetbe került a település, ezért a védőknek ki kell onnan vonulniuk.

Andrew Perpetua, nyílt forrású hírszerzési elemző (OSINT) szerint

Ukrajna hamarosan teljesen átadhatja Oroszországnak a területet.

Arról még tart a vita, hogy stratégiai szempontból pontosan mit fog jelenteni Moszkvának a kisváros bevétele, viszont ennél a pontnál találkozik az ukrajnai frontvonal keleti és déli szakasza, ennek eltolása megváltoztathatja a korábbi helyzetet. Kijevben azt remélik, hogy az északi Bohojavlenka képes lesz majd az új Vuhledárrá válni az oroszok számára, és hosszasan képesek lesznek itt feltartani a támadókat. A tendencia viszont aggasztó lehet, mivel a keleti frontvonal több szakaszán is folyamatosan vesztenek területeket az ukránok, ráadásul a bányásztelepülés szinte az egyik utolsó stabil erődnek számított.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images