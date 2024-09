Csipős szavakkal illette Donald Trump Kamala Harrist: "nagyobb bajai vannak, mint Bidennek!"

A georgiai Savannah-ban tartott beszédében Donald Trump bírálta a Biden-kormányzat afganisztáni kivonulását is, rámutatva a kabuli repülőtérnél megölt 13 katonatisztre és a hátrahagyott katonai felszerelésre. A 78 éves volt elnök megismételte, hogy a világ vezetői szerinte "kinevetnek minket."

Tisztelni kellene minket. [De] az egész világon nevetnek rajtunk

- állította a republikánus elnökjelölt, aki úgy folytatta, "És tudjátok, hogy valójában min nevetnek? Kamalán, mert nem tudják elhinni, hogy ő lesz az elnök. Nem tudják elhinni."

Te beszélsz kognitív problémákról? Neki nagyobb kognitív problémái vannak, mint [Bidennek]!

- idézi a Hill Trumpot.

