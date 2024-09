Félreérthetetlen üzenetet küldött Kína a legnagyobb riválisának: ha le kell csapni, akkor ők lépni fognak

Szerdán a kínai védelmi minisztérium bejelentette, hogy sikeres interkontinentális ballisztikus rakétatesztet (ICBM) hajtottak végre. Az eset különlegessége, hogy Peking a legnagyobb titokban szokta az ilyen próbákat végrehajtani, ezért többen úgy vélik, hogy egy erőteljes üzenetet küldtek ezzel a legnagyobb riválisoknak, de a belső kritikusnak is – írja a South China Morning Post.

Szeptember 25-én a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Rakétahadserege egy robbanófej utánzatot hordozó rakétát lőtt ki valahova a Csendes-óceán térségébe. Az eset rendkívül egyedinek tekinthető, mivel erről egyenesen Peking tájékoztatta a közvéleményt, hasonló bejelentésre pedig már 44 éve nem került sor. Ez nem azt jelenti, hogy az elmúlt négy és fél évtizedben nem próbálták ki a rakétákat, ám jellemzően kizárólag titokban, Kína eldugott belső területein voltak ezek a tesztek, gyakran csak hónapokkal később értesült róla valamilyen forrásból a közvélemény. A kínai védelmi minisztérium ezúttal is szűkszavúan nyilatkozott, így nem árulta el a röppályát, a becsapódási pontot, de megadták az indítás helyét: Hajnan szigetét nevezték meg.

Moetai Brotherson francia polinéziai elnök szerint a rakéta Francia Polinézia kizárólagos gazdasági övezetében, a Marquesas-szigetek közelében zuhant le. Amennyiben ez igaznak bizonyul, az egyben azt is jelentené, hogy az ICBM olyan stratégiai fontosságú területek felett is elrepült, mint a Fülöp-szigetek, illetve Guam. Felmerül a kérdés, hogy pontosan miért mostanra időzítették a bejelentett tesztet, több lehetséges magyarázat is felmerült:

Pekingben október elsején ünneplik majd a Kínai Népköztársaság 75. évfordulójá t, így lehetséges, hogy ehhez kapcsolódik a próba.

Kína nukleáris rakétafejet is hordozni képes interkontinentális ballisztikus rakétáiból három áll hadrendben, a DF-5, a DF-31 és a DF-41. Ezek mindegyike képes az amerikai szárazföldekig elérni. Azt nem tudni, hogy ezek közül pontosan melyiket vetette be a PLA, tegnap az első hírek még a DF-41-esről szóltak. A kínai védelmi minisztérium által közzétett fotók alapján viszont inkább a DF-31-esre gyanakodnak a szakértők, de minden kétséget kizáróan ez nem megállapítható. Akármelyiket is villantotta meg Peking, az világos, hogy ezzel az Egyesült Államok számára is üzenni akartak. A mondanivalóban sem lehet kétség: a keleti nagyhatalom rendelkezik a szükséges csapásmérő technológiával. Alátámasztja ezt a kilőtt rakéta távolsága is, mivel a több ezer kilométerre becsapódó ICBM így jobban tudta az éles körülményeket megjeleníteni.

Az elmúlt időszakban több komoly botrány is kirobbant a kínai Rakétahadsereg körül, korrupciós botrányok és váratlan személycserék borzolták a kedélyeket. A mostani „bemutató" egyben azt is hivatott volt a politikai vezetést bírálók felé mutatni, hogy minden más ellenére az egység hatékonyan működik. Ezzel a teszttel a közvélemény szemében a megtépázott hírnevet is megpróbálhatták helyreállítani.

A teljes Távol-Keleten fokozódik a feszültség több vita miatt is, a rakétateszt pedig egyáltalán nem azt mutatja, hogy Peking hajlandó lenne engedni. Éppen ellenkezőleg: mivel az Egyesült Államok több térségi országba is rakétarendszereket telepít, ezért a

keleti nagyhatalom félreérthetetlenül jelzi, hogy neki is megvannak a kellő eszközei egy esetlegesen szükséges csapáshoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Michael Dunning