Alaposan lemaradva másolja Moszkva Ukrajna szuperfegyverét: ez teljesen átalakíthatja az orosz stratégiát

A Kingisepp Gépgyár (KMZ) által gyártott pilóta nélküli felszíni jármű (USV) sokoldalú haditengerészeti eszköz. Alkalmas felderítésre, teherszállításra és fegyveres csapásmérésre is. A hibrid meghajtású hajó az állítások szerint energiatakarékos üzemmódban akár 600 km-es hatótávolságra is használható, míg csúcssebessége elérheti a 80 km/h-t. Fegyverzete szintén változatos lehet:

felszerelhető nehéz géppuskákkal, könnyű rakétákkal, sőt akár 600 kilogrammnyi robbanóanyaggal is.

Ez utóbbi konfiguráció lehetővé teszi, hogy kamikaze típusú drónként is bevethető legyen. A jármű rugalmasan átalakítható különböző feladatokra, például parti övezetek vagy tengerfenék felmérésére, szonárberendezések szállítására, illetve elektronikus hadviselési platformként is használható.

Oroszország az utóbbi időben felismerte a pilóta nélküli felszíni hajók stratégiai jelentőségét, különösen a fekete-tengeri események tükrében.

Az ukrán USV-támadások sikere az orosz haditengerészeti egységek ellen arra ösztönözte az országot, hogy fokozza erőfeszítéseit e rendszerek fejlesztésére és beszerzésére.

Az USV-k előnye, hogy alacsony költséggel gyárthatók, autonóm működésre képesek, és "farkasfalkában" is bevethetők. Ezek illeszkednek Oroszország haditengerészeti stratégiájába, amely a modern és rugalmas haderő fenntartását célozza. Moszkvának azt is figyelembe kellett vennie, hogy az orosz Fekete-tengeri Flotta milyen súlyos veszteségeket szenvedett el az ukrajnai háború kezdete óta, annak ellenére, hogy Kijevnek gyakorlatilag nincs is haditengerészeti kapacitása. A súlyos csapások azonban megmutatták, hogy át kell formálni a jövőben a tengeri hadviselésről alkotott stratégiáját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio