Apró célpontnak tűnik, de annál nagyobb stratégiai jelentőséggel bír: csapást mértek az oroszok az ukrán támaszpontra

A támadásról érkező jelentések robbanásokról és találatokról számoltak be. Feltételezhető, hogy az orosz erők ukrán radarrendszereket és rakétaindító berendezéseket vettek célba. Nem ez az első ilyen incidens: szeptember elején és augusztus végén is érkeztek hírek hasonló támadásokról. A mindössze 17 hektáros Kígyó-sziget stratégiai fontosságú helyszín. A Duna-deltától 45 kilométerre keletre, Ukrajna partjaitól 35 kilométerre található terület

kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrán tengeri kereskedelem, különösen a gabonaexport biztosításában.

Russia Takes the Gloves Off!On the night of September 27, Tu-22M3 missile carriers of the Russian Aerospace Forces struck Snake Island in the Black Sea with Kh-22 cruise missiles.On August 23, Ukrainian forces sank a Russian railway ferry loaded with https://t.co/GDfC05ZPDB