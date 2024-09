Harmadik világháborúval riogatott Trump, nagyon rossz a helyzetben ukrán hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Donald Trump republikánus amerikai elnökjelölt és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a New York-i Trump Towerben folytattak beszélgetést. A találkozó után Trump azt írta saját közösségi platformján, a Truth Social-ön, ha nem ő győz az elnökválasztáson, jön a harmadik világháború. Az ukrán haderő frissen toborzott katonái demoralizáltak, rosszul képzettek és fizikailag és mentálisan is felkészületlenek – írja elemzők és ukrán parancsnokok értékelésére hivatkozva a Financial Times . Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.