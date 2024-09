Nyugati agytröszt: egyetlen döntéssel alaposan meg lehetne rengetni Oroszországot

Az elmúlt hónapok legfontosabb kérdése, hogy az európai vezetők és az Egyesült Államok döntéshozói engedélyezik-e Kijevnek, hogy a Nyugattól kapott modern fegyverrendszereket bevessék Oroszország területe ellen. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) intézet írt egy elemzést , hogy miért lenne fontos egy ilyen lépést megtenniük Ukrajna szövetségeseinek.