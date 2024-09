Az oroszok szerint váratlanul távozhat pozíciójából az ukrajnai háború legendás vezetője

Orosz források arról számoltak be, hogy hamarosan távozhat a pozíciójából az ukrajnai háború egyik legendás alakja, az ukrán hírszerzés (GUR) feje, Kirilo Budanov.

Az orosz Topwar beszámolója szerint Budanovot el fogják bocsátani a vezetői pozíciójából, ami „egy nagyobb tisztogatás része”. A cikk szerint a vezető helye azt követően vált instabillá, hogy 2024 februárjában eltávolították pozíciójából Valerij Zaluzsnijt, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokát.

Az elmondások szerint ezekre a személycserékre azért van szüksége Kijevnek, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pozícióját féltik.

A források szerint az ukrán hatóságok már mindent előkészítettek Budanov távozásához, utódja pedig a jelenleg az Ukrán Külföldi Hírszerző Hatóság vezetője, Oleg Ivascsenko lehet. Az ukrán katonai hírszerzés alakja legendássá vált a háború kezdete óta, mivel több merész akciót is végrehajtottak orosz célpontok ellen, emiatt már régóta szerepel Moszkva „halállistáján”. Arról nincsenek információk, hogy Budanov hol fog ezt követően elhelyezkedni. Felmerült, hogy Zaluzsnijhoz hasonlóan ő is egy nagyköveti pozíciót kaphat, ám ezt a cikk kizártnak tartja.

A GUR fejének leváltása okaként két lehetséges indokot neveznek meg: az egyik, hogy az elmúlt időszakban több hírszerzési akció is kudarcot vallott a Topwar információi szerint, valamint, hogy a 38 éves katona hatalmas népszerűségnek örvend Ukrajnában, ezért akár Zelenszkijre is veszélyes lehet. A kiszivárgott információk szerint szintén hasonló okokból lett még az év elején a Zaluzsnij is eltávolítva pozíciójából. Azt is kész tényként említik, hogy a döntés mögött az elnök jobbkeze, Andrij Jermak állhat, akivel rossz viszonyt ápol a GUR első embere.

Érdemes a Budanov leváltásáról szóló információkat alapos fenntartásokkal kezelni, mivel eddig egyetlen hivatalos forrásból sem erősítették meg a távozásáról szóló híreszteléseket.

Korábban az oroszok azt is állították több alkalommal, hogy megölték az ukrán katonai hírszerzés fejét, ám ez minden alkalommal hamisnak bizonyult, bár volt, hogy Budanov rövidebb-hosszabb időre eltűnt a közvélemény szeme elől.

