Elképesztő kutatás jelent meg: eddig még sosem volt képes ezen a teszten átmenni a mesterséges intelligencia

Az arXiv folyóiratban publikált kutatás során a szakemberek a You Only Look Once (YOLO) objektumfelismerő modellt használták, amelyet 14 ezer forgalmi képpel tanítottak be. Az eredmény meglepő volt:

a betanítását követően a modell minden esetben sikeresen teljesítette a jelenleg elterjedt reCAPTCHA v2 típusú teszteket.

Ez a fejlemény jelentős következményekkel járhat mind a felhasználók, mind a webhelyek üzemeltetői számára. Bár a Google már bevezette a reCAPTCHA v3-at, amely más módszereket alkalmaz a felhasználók azonosítására, sok webhely még mindig a korábbi verziót használja.

A CAPTCHA-rendszerek fontos szerepet játszanak az internetes biztonság szempontjából, ugyanis ezen tesztek alkalmazásával a webhelyek képesek megkülönböztetni a tényleges felhasználókat az automatizált botoktól. A tanulmány szerzői arra a következtetésre jutottak, hogy bár a jelenlegi CAPTCHA-rendszerek sebezhetőek, továbbra is szükség van hasonló biztonsági megoldásokra.

A captcha technológiáknak proaktív lépésekkel meg kell előzniük az AI gyors fejlődését

- állapították meg.

A friss kutatás jelentős előrelépést jelenthet a mesterséges intelligencia egyik gyakran tárgyalt területén, mégpedig hogy mikor lesznek képesek a hatalmas adatmennyiségen tanított AI-modellek teljesen emberien működni. Ennek vizsgálatára szolgál az úgynevezett Turing-teszt nevű eljárás is, amely során a gépeknek olyan válaszokat kell adnia a neki feltett kérdésekre, amelyekből úgy tűnhet a résztvevők számára, hogy egy valós emberrel beszélget.

