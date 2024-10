A legnagyobb német fegyvergyártó féltett titkait szerezhette meg Kína

Az ügyészség titkosszolgálati tevékenységgel vádolja a 38 éves Yaqi X.-t, aki egy a Lipcse/Halle repülőtéren működő logisztikai cég alkalmazottja volt. Munkája során a repülők mozgásának, illetve a szállítási folyamatoknak az ellenőrzésével és rögzítésével foglalkozott.

A vád szerint a kínai nő információkat adott át a repülőtéren közlekedő járatokról, a rakományokról és az utasokról.

Ezek között szerepeltek különösen a védelmi felszerelések és egy német védelmi céggel kapcsolatban álló személyek szállításáról szóló információk

– szól a vád.

Német médiainformációk szerint a védelmi cég nem más volt, mint Németország legnagyobb fegyvergyártó cége, a Rheinmetall.

Yaqi X. a vád szerint 2023 augusztusa és 2024 februárja között osztott meg információkat Jian G.-vel, aki Maximilian Krah, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) EP-listavezetőjének asszisztense volt. A választások után Krahot – egy a hitleri SS bűneit relativizáló kijelentése miatt – kizárták az AfD-frakcióból, így most független EP-képviselőként tevékenykedik. Jian G.-ről áprilisban derült ki, hogy Pekingnek kémkedett, azóta őrizetben van.

Az egykori asszisztenst azzal vádolják, hogy a kínai állambiztonsági minisztériumnak kémkedett Németországban élő kínai politikai menekültekről, miközben ő maga disszidensszervezetek tagja volt, vezető pozíciókban is. A nyomozók információi szerint Krah asszisztenseként az Európai Parlamentről is információkat osztott meg a kínai hírszerzéssel.

Jian G.-ről, aki német állampolgárságot is kapott, kiderült, hogy 2007-ben jelentkezett a német hírszerzéshez, de az a szászországi belföldi hírszerzéshez irányította, amelynél 2018-ig dolgozott informátorként. Már akkor is felmerült a gyanú, hogy kettős ügynökként Kínának is kémkedhetett.

Az áprilisban robbant kémügyről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images