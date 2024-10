Betört Libanonba az izraeli hadsereg, elsöprő válaszcsapásra készülhet Irán - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Azóta, hogy magyar idő szerint este kilenc óra környékén az izraeli tüzérség elkezdte lőni Libanon déli részét, meglehetősen kevés videós tartalom került fel a közösségi médiafelületekre.

Az X-en azonban elkezdett terjedni egy felvétel, melyen elméletileg az látható, amint az IDF katonái teherautókon (talán jelentősen átalakított amerikai M35-ösökön, de a videó alapján nehéz megállapítani) tartanak a libanoni határ felé.

BREAKING:Trucks carrying Israeli soldiers are moving toward the border with Lebanon pic.twitter.com/ufUjmIBWsu