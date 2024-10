Eddig még nem látott nyomás alá helyezte Oroszország Ukrajnát: itt vannak a számok

Az orosz-ukrán háborúban már az első néhány hónapban elkezdte használni Moszkva azokat a drónokat, amelyeket Irántól szereztek meg. A Sahed-136 drónok használata eleinte még meglepetést okozott, azóta viszont szinte a mindennapok részévé vált a gyilkos fegyverek megjelenése az ukrán légtérben. A folyamatosan javuló ukrán légvédelmi képességeknek köszönhetően viszont ezeket egyre nagyobb hatékonysággal semmisítik meg.

russia carried out a record number of Shahed drone attacks in September 2024. In total, russian terrorists launched 1,339 Shaheds over Ukraine, 1,107 of which were downed by air defenders.In September, there was not a single day when the russians stopped their terror. pic.twitter.com/zUOGKYFPZu