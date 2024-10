Elérték az első iráni rakéták Izraelt - Dolgozik a légvédelem

Alig húsz perce érkezett a hír, hogy Izrael rakétaindításokat észlelt Irán területén. Most az is kiderült, hogy a perzsa állam modern ballisztikus rakétákat vetett be, hiszen a szirénák megszólalása után kevesebb, mint negyed órával beléptek az első fegyverek a légtérbe.

Az izraeli sajtó úgy becsüli, hogy nagyjából 100 rakétát lőtt ki Teherán.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack. Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw