Amerikai elnökválasztás 2024: megérkeztek a reakciók az újabb csörte után

Tegnap este összecsaptak Kamala Harris és Donald Trump alelnökjelöltjei, a demokrata Tim Walz és a republikánus J. D. Vance. A felmérések szerint kiegyenlített küzdelem alakult ki a békülékeny hangnemet megütő két politikus között, a legtöbb amerikai politikai kommentátor azonban úgy vélte, Trump harcostársa jobb szereplést nyújtott a kevésbé magabiztos Walznál.

Ahogy arról beszámoltunk, kedd este a CBS News szervezésében sor került New Yorkban az alelnökjelölti vitára, mely könnyen lehet, hogy egyben az idei amerikai elnökválasztási kampány utolsó választási csörtéje volt.

A CNN műsorvezetője, Dana Bash úgy értékelte a párharcot, hogy az J. D. Vance imidzsére nézve rehabilitációval ért fel, és kiemelte,

Tim Walz alig verte vissza a Kamala Harris elleni támadásokat,

látszólag ugyanis a saját mondandóján járt az esze. Bash ezt Walz sajtónak adott kevés interjújára fogta.

Abby Phillip, a CNN politikai riporterének értékelése alapján

nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy J.D. Vance azért jött erre a vitára, hogy egy csomó ütést bevigyen, és ezt meg is tette. Tim Walz pedig nem tűnt felkészültnek rá.

"Vance ma este jól teljesített. Aztán Walz feltett egy egyenes kérdést a 2020-as választásokról, és Vance elmenekült előle, mintha a tatár hajtotta volna" - értékelte a vitát David Axelrod, Barack Obama korábbi fehér házi tanácsadója. A CNN adásában Axelrod elmondta, szerinte Walz első válasza volt a leggyengébb a közel-keleti konfliktus kapcsán, és valóban több interjút kellene vállalnia, a csörte végére azonban megtalálta a hangját, az abortusz, az egészségügy és a fegyvertartás terén.

Tim Alberta újságíró azt nevezte Walz legnagyobb mulasztásának, hogy a Tienanmen térrel kapcsolatos kérdésre nem volt kész válasza.

Vances greatest political talent is that hes a chameleon. He can play the role of eloquent, empathetic debate opponent & just as easily pivot to Far-Right Internet Troll who spreads baseless lies about immigrants. {:url} — Alyssa (Farah) October 2, 2024

Alyssa Farah Griffin, Trump korábbi kommunikációs igazgatója "ékesszólónak", ám "kaméleonnak" nevezte Vance-t, aki megpróbálta megmutatni az empatikus oldalát, viszont ugyanilyen könnyen vissza tudja helyezni magát az "szélsőjobboldali internetes troll" szerepébe.

A Hill szerint Bill O'Reilly tévés újságíró dicsérte Vance teljesítményét, mondván, a szenátor "több jót tett a indulótársának, mint Walz az övének", és sikerült "emberivé tenni magát", ellentétben Donald Trumppal.

A legtöbb kommentátor ellenben kiemelte,

nem számítanak arra, hogy az alelnökjelölti összecsapás nagy hatással lenne a Fehér Házért zajló versenyfutásra.

JD Vance refused to answer whether Trump lost the 2020 election.Lawrence O'Donnell goes through other questions JD Vance dodged and did not answer. pic.twitter.com/vdgMWnWDaN — MSNBC (@MSNBC) October 2, 2024

Lawrence O'Donnell, a liberális oldal felé hajló MSNBC újságírója kritizálta Vance-t, amiért

számos kérdésre nem válaszolt egyenesen, és elterelte a szót,

valamint nem mondta ki egyértelműen, hogy a 2020-as elnökválasztást Joe Biden nyerte meg.

Kamala Harris demokrata elnökjelölt kampánya azt közölte,

Az amerikaiak igazi kontrasztot láthattak: egy egyenesen beszélő, a valódi megoldások megosztására összpontosító embert és egy dörzsölt politikust, aki az egész estét Donald Trump megosztó személyének és kudarcainak védelmével töltötte.

A szópárbajt közösségi oldalán kommentáló Donald Trump a szeptemberi vita után ezúttal is ostorozta a két "rendkívül elfogult" moderátort, illetve kijelentette,

JD aratott! Walz egy alacsony IQ-jú katasztrófa volt - nagyon hasonlóan Kamalához. Országunk soha nem lenne képes talpra állni az ő kormányzásukból.

A CBS felmérése alapján, melyet a vitát követő nézők körében készítettek, 42% állította, hogy J. D. Vance nyerte meg azt, míg 41% vélte úgy, hogy Tim Walz jött ki jobban. 17% szerint döntetlen született. A CNN gyorskutatása 51%-49% arányban Vance-t hozta ki győztesként, de ugyancsak egy hajszállal, bőven a +/- 5,3 pontos hibahatáron belül.

A tegnapi összecsapásról itt számoltunk be bővebben.

Címlapkép forrása: Michele Crowe/CBS via Getty Images