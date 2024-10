Kamala Harris és Donald Trump nevében összecsaptak a harcostársaik: meglepő eredmény született

Kamala Harris és Donald Trump, azaz a demokrata és republikánus amerikai elnökaspiránsok jobbkezei között tegnap este alelnökjelölti csörtét rendeztek, amelyet magas várakozások öveztek, hiszen egyúttal ez lehetett az idei választási ciklus utolsó vitaalkalma. A demokrata Tim Walz és a republikánus J. D. Vance közötti párbaj az eddigiekhez képest barátibb hangnemet ütött meg, ám kettejük közül előbbi kevésbé határozottan lépett fel a 90 perces szócsata bizonyos részein. A két középnyugati rivális számos szakpolitikai témát érintett a moderátoroknak hála, miközben sokszor hallhattuk a jelöltektől, hogy alapvetően egyetértenek egymással. Vance az iskolai lövöldözések és a fegyvertartás kapcsán például sajnálatát fejezte ki Walz 17 éves fia felé, aki szemtanúja volt egy ilyen esetnek.

A CBS News által New Yorkban szervezett összecsapást Tim Walz minnesotai kormányzó bizonytalanabbul kezdte, és olykor kereste a szavakat, miközben J. D. Vance ohiói szenátor az első pillanattól fogva magabiztosan kérte számon Kamala Harrisen, hogy hivatalban lévő alelnökként most is léphetne bizonyos kérdésekben.

Ha Kamala Harrisnek olyan nagyszerű tervei vannak a középosztály problémáinak megoldására, akkor most kellene bevezetnie őket

- mondta Vance, aki riválisánál alacsonyabb népszerűségi mutatóin látszólag azzal igyekezett javítani, hogy Donald Trump volt amerikai elnök "láncos kutyája" helyett visszafogott és udvarias hangnemet ütött meg, mérsékelve a republikánus jelöltpáros imidzsét.

CBS News cuts Tim Walz and JD Vance's mics following a fact-check about migrants in Springfield, Ohio, and cross-talk between the candidates. pic.twitter.com/cvslMeR0qa — The (Recount) October 2, 2024

A vita leghevesebb pillanata mégis hozzá kötődik,

amikor a bevándorlásról szóló szekciót lezárandó, a CBS egyik műsorvezetője, Margaret Brennan elejtette Vance megszólalása után, hogy az ohiói Springfieldben élő, Trump alaptalan vádjai szerint "kisállatokat evő" haiti bevándorlók törvényes státusszal tartózkodnak az országban. (Vance korábban azzal védte be a volt elnök kijelentését, hogy mivel szerinte a média nem fordít elég figyelmet a migrációra, kénytelenek hasonló történeket "kreálni".)

Margaret, a szabályok úgy szóltak, hogy nem fognak tényellenőrizni

- reagált a szenátor, majd a menedékkérelmi folyamat leírásába fogott, miközben Tim Walz is megszólalt. A moderátorok viszont a gazdaságpolitikával szerették volna folytatni.

Uraim, a közönség nem hallja önöket, mert lenémítottuk a mikrofonjaikat

- közölte Brennan, rövidre fogva az intermezzót. A csatorna egyébként azt közölte a vita előtt, hogy a jelöltekre fogják bízni egymás tényellenőrzését, és amíg az egyik jelölt beszél, a korábbi csörtékkel szemben alapvetően nem lesz elnémítva a másik mikrofonja, csak ha azt indokoltnak látják a CBS vezérlőjében.

Donald Trumpnak egyértelműen nem volt ínyére a jelenet.

Mindkét fiatal hölgy rendkívül elfogult műsorvezető!

- kommentálta közösségi oldalán, ahol a 44 éves Brennant és 50 éves moderátortársát, Norah O'Donnellt támadta.

Tim Walzot, Harris harcostársát láthatóan akkor szorongatták meg legjobban, amikor felhozták azon korábbi nyilatkozatát, miszerint 1989 júniusában Hong Kongban tartózkodott a Tiananmen téri tüntetések idején. A valóság azonban az, hogy csak augusztusban utazott Ázsiába. A minnesotai kormányzó erre azzal felelt, az otthoni közössége tudja, hogy kicsoda valójában, és "néha fafej."

Azon a nyáron érkeztem oda, és félrebeszéltem erről

- magyarázkodott Walz.

Gov. Tim Walz says he #VPdebate — CBS (News) October 2, 2024

Miután a moderátorok felhozták Vance korábban tett kritikáit Trumppal szemben – mint például, hogy "Amerika Hitlerjének" nevezte, akire soha sem szavazna – a volt elnök jobbkeze kijelentette,

tévedtem Donald Trumppal kapcsolatban.

"Ha elszúrod, ha félrebeszélsz, ha valamit elrontasz, és meggondolod magad, akkor őszintének kell lenned az amerikaiakkal" - tette hozzá. A vita egy másik pontján, amikor Walz kifejezte, hogy tudja, néha nem jól fogalmazott, Vance már-már bajtársiasan úgy reagált,

ismerem az érzést, ember.

Fókusz a közel-keleti feszültségen

A vita a korábbiaktól eltérően nem a gazdasággal, hanem az Izrael libanoni hadműveletére adott iráni válaszcsapás tükrében a külpolitikával kezdődött. Brennan azt kérdezte, a jelöltek támogatnák-e vagy elleneznék, ha a zsidó állam megelőző csapást mérne Iránra.

Tim Walz a "stabil vezetőképesség" fontosságára hívta fel a figyelmet, mondván, Donald Trumpról egykori legközelebbi tanácsadói állítják, hiányzik ez belőle és "szeszélyes". Mint hangsúlyozta, hasonló helyzetekben "nem arra van szükségünk, hogy a közönségek méretéről legyen szó" – utalt Walz Trump egyik vesszőparipájára. A minnesotai kormányzó úgy véli, Irán az atomalkut felmondó republikánus elnökjelölt miatt került közelebb az atomfegyverhez, mint valaha, aki "ahhoz fordul, aki a legtöbbet hízeleg."

J. D. Vance az első kérdés megválaszolásának saját életútját taglalva fogott neki, mondván,

sok amerikai nem is tudja, mi kik vagyunk.

Ezután kijelentette: az amerikai álom ismét elérhetővé válhat és abbamaradhat a káosz a világban, ha a republikánusok újból hatalomra kerülnek. Vance állítása szerint Trump "következetesen egyre biztonságosabbá tette a világot", felismerve, hogy "erő általi békére van szükség". Vance elmondta, Izraelen múlik, hogy mit vélnek megfelelő válaszcsapásnak Iránnal szemben.

Ezután a Helene hurrikán apropóján a klímaválságról kérdezték a két alelnökjelöltet. Mindketten tragikusnak nevezték a természeti katasztrófát, Vance pedig kijelentette, ő és Trump azt akarja, hogy a környezet "tisztább és biztonságosabb" legyen. Az ohiói szenátor elmondta, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében a lehető legtöbb gyáripari tevékenységet visszahoznák az országba, és otthon termelnék meg az ország energiaszükségletét is.

Tim Walz rámutatott, hogy Trump korábban "átverésnek" nevezte a klímaválságot, és hogy Amerika jelenleg több földgázt és kőolajat termel, mint valaha. Walz szerint Minnesota gazdái "tudják, hogy az éghajlatváltozás valós", mivel egymást követik az aszályok és árvizek. Walz úgy véli, Joe Biden inflációcsökkentő törvénye (IRA) óriási befektetéseket és számos munkahelyet hozott létre, és lehetővé teszi, hogy Amerika "a jövő energiaszuperhatalma legyen."

Harc a rozsdaövezeti munkásokért

A bevándorlás kapcsán Vance-től azt kérdezték, kitoloncolná-e az illegális bevándorló szülőket, elválasztva őket gyermekeiktől. A korábbi bestsellerszerző kijelentette, "el kell állítanunk a vérzést", és a "bűnöző bevándorlók" kitoloncolásával kell kezdeni, majd Kamala Harrist okolta a "történelmi bevándorlási válságért." Elmondása alapján meg kell nehezíteni az USA-ba jogellenesen belépő emberek számára, hogy "lejjebb hajtsák az amerikai munkások bérét."

Walz erre kontrázva kiemelte, hogy Harris kaliforniai főügyészként felvette a harcot az emberkereskedő és drogcsempész nemzetközi bűnbandákkal, és támogatja azt a kétpárti, eddigi "legigazságosabb és legkeményebb bevándorlási törvényjavaslatot", amelyet Trump utasítására megtorpedóztak a republikánusok.

A gazdaság kapcsán Walz azzal védte meg Harris családi adókedvezményeket kiszélesíteni szándékozó tervét, ami közgazdászok szerint 1,2 milliárd dollárral növelheti Amerika deficitjét, hogy "a gazdagoknak igazságos módon be kell fizetniük a részüket" a költségvetésbe. Ezután Trumpot vette célba, aki szerinte a gazdagoknak kínált adókedvezményeket, ő maga "15 éve nem fizetett adót", most pedig növelni akarja a vámokat, ami további inflációhoz vezetne. Vance azzal felelt, hogy Trump programja ezzel szemben "nemcsak egy terv, hanem egy korábbi teljesítmény is", amire büszke lehet.

Állítása szerint ezt olyanok támadják, akiknek PhD-jük van, de józan eszük nincs.

Vance beismerése, Walz erős pillanatai

A választás másik fő kérdése, az abortuszjogot illetően a szövetségi garanciák visszaállítását támogató Tim Walz felidézte a georgiai Amber Thurman tragikus történetét, aki meghalt, miután nem tudott az államban terhességmegszakításhoz jutni.

Nőpártiak vagyunk. Szabadságpártiak vagyunk, hogy meghozhassák a saját döntésüket

- foglalta össze a demokrata kormányzó.

After JD Vance advocates for states deciding on their abortion policies, Tim Walz discusses Amber Thurman, a Georgia woman who died after traveling to North Carolina to access care. pic.twitter.com/4ZAYq7ZnJB — CBS (News) October 2, 2024

Vance szintén egy személyes történettel hozakodott elő az ismeretségi köréből, majd úgy kontrázott, nem támogatja az abortusz országos tilalmát, mivel annak szabályozását az államok kezében kell hagyni. Emellett tagadta, hogy egy szövetségi terhességmonitorozó ügynökséget hoznának létre. Aláhúzta, tisztában van vele, hogy sok amerikai nem ért egyet azzal, hogy ő "egy republikánus, aki védelmezni akarja az ártatlan életeket", ezért önkritikusan kijelentette, a pártjának vissza kell nyernie az amerikaiak bizalmát ebben az ügyben. Szerinte ő és Donald Trump egy valódi "családpárti" platformot szeretnének, támogatva a lombikprogramokat és az anyák gyermekvállalását. Erre Walz úgy reagált,

Sok mindennel egyetértek abból, amit Vance szenátor mondott [...] – az indulótársa azonban nem. És ez a probléma.

Walz másik erős pillanata a fegyvertartással kapcsolatban érkezett. Miközben az iskolai lövöldözésekért Vance a mexikói határon át áramló fegyvereket és a mentális betegségek térhódítását okolta, illetve az iskolák védelmének megerősítését javasolta, a hobbivadász és egykori fegyvertartáspárti politikus Walz kijelentette, vannak észszerű lépések, melyeket a 2. alkotmánykiegészítést tiszteletben tartva is megtehetnek a fegyveres erőszak megfékezése érdekében.

A vége az lesz, hogy elkezdünk bűnbakot keresni. Néha csak a fegyverekről van szó.

Vance a demokrácia miatti aggályokra és arra felelve, hogy megtámadná-e a 2024-es választási eredményeket, még akkor is, ha minden kormányzó hitelesítené azokat, elmondta,

a jövőre fókuszál, de nem mondta ki egyértelműen, hogy 2020-ban Donald Trump elveszítette a voksolást.

Walz ellenfele reakcióját "lesújtó terelésnek" titulálta. Vance megjegyezte, akadtak gondok a négy évvel ezelőtti választással, ezt a harcot pedig "békésen, a nyilvánosság előtt" kell megvívniuk. Szerinte a demokráciát fenyegető valódi veszélyt a nagy techvállalatok cenzúrája jelenti, és azzal vádolta, ezt Kamala Harris támogatta a koronavírus idején.

Gov. Tim Walz asks Sen. JD Vance to directly address former President Donald Trump's claims about the 2020 election. pic.twitter.com/EEZl9Yvzpm — CBS (News) October 2, 2024

Záróbeszédében Walz kiemelte, Kamala Harris "új utat mutat", aki számára is meglepő módon egy olyan választói koalíciót össze, amely magába foglalja Bernie Sanders szociáldemokrata szenátort, Dick Cheney-t, a republikánus George W. Bush alelnökét és Taylor Swiftet.

Vance azt hangsúlyozta, minden amerikainak, gazdagnak vagy szegénynek képesnek kellene lennie feltekerni a fűtést télen, ami szerinte Harris miatt nem adatott meg nekik.

[Az amerikaiak] nem lesznek képesek beteljesíteni az amerikai álmukat, ha ugyanazt csináljuk, amit az elmúlt három és fél évben. Változásra van szükségünk.

Kiegyenlített volt a küzdelem, de Vance örülhet

A CNN elemzése azt nevezte a vita legnagyobb meglepetésének, hogy a manapság kifejezetten indulatos amerikai politikához képest

ritkaságszámba menően "normális" volt,

és kiemelték a két résztvevő szívélyes hangnemét és személyes támadásoktól való elzárkózását. Vance például egyszer sem hozta fel a Walz katonai múltja körüli ellentmondásokat, amelyeket korábban erősen kritizált. Emellett az olyan mostanra megszokott jelzők sem röpködtek, mint a "radikális" vagy az "őrült."

A CBS felmérése alapján, melyet a vitát követő nézők körében készítettek, 42% állította, hogy J. D. Vance nyerte meg azt, míg 41% vélte úgy, hogy Tim Walz jött ki jobban. 17% szerint döntetlen született. A CNN gyorskutatása 51%-49% arányban Vance-t hozta ki győztesként, de csak egy hajszállal, bőven a +/- 5,3 pontos hibahatáron belül.

CBS News poll among Debate watchers: pic.twitter.com/U4qHJKZLRP — umichvoter (️‍) October 2, 2024

A Harris-kampány a közleményében dicsérte Walz teljesítményét, aki megmutatta, miért is őt választotta Kamala Harris:

Az amerikaiak igazi kontrasztot láthattak: egy egyenesen beszélő, a valódi megoldások megosztására összpontosító embert és egy dörzsölt politikust, aki az egész estét Donald Trump megosztó személyének és kudarcainak védelmével töltötte.

-

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images