Ezt most alaposan benézték az oroszok: lebombázták a saját szövetségesüket

Az egyik videón azonban a becsapódás helyszíne nem Ukrajna, hanem Fehéroroszország. Az előzetes információk szerint a felvétel Kalinkavicsi város közelében készült, a homeli régióban.

A robbanást egy eltévedt orosz Sahed-136 (orosz nevén Geran-2) kamikaze drón okozhatta. A véletlen támadás állítólag részleges áramkimaradást is eredményezett.

One of the Russian Shahed-136/Geran-2 long-range OWA-UAVs made an impact near the town of Kalinkavichy in southeastern Belarus in the early hours of Thursday.(warning: loud) pic.twitter.com/yDXL5OnRTU