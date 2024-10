Ellentámadásba lendült Kamala Harris

A Hill szerint Kamala Harris amerikai alelnök a "Call Her Daddy" nevű podcast vendége volt, ahol arról kérdezték, mit gondol Sarah Huckabee Sanders, Donald Trump egykori fehér házi szóvivőjének megszólalásáról.

A család sokféle formában jelenik meg, és azt hiszem, hogy egyre inkább mindannyian megértjük, tudja, hogy ez már nem az 1950-es évek

- jelentette ki Harris, hozzátéve, hogy ezek is családoknak számítanak.

Harris, aki férje korábbi házasságából nevelt két gyermeket,

azt is elmondta, szerinte Sanders nem érti, hogy "rengeteg nő nem vágyakozik a szerénységre."

Q: I saw the governor of Arkansas said my kids keep me humble. Unfortunately, Kamala Harris doesn't have anything keeping her humble. How did that make you feel?Vice President Harris: I don't think she understands that there are a whole lot of women out here who are not pic.twitter.com/MsOmhEnDGH