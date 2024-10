Egyre kíméletlenebb hurrikánokkal kell szembenéznie a világnak, aggasztó magyarázat áll a háttérben

Egymás után két nagy erejű hurrikán is lecsapott az Egyesült Államok déli részére, ami komoly aggodalmakat kelt a világon. A jelenség azért is különösen aggasztó, mivel mind a Helen, mind pedig a Milton viharos sebességgel, mindössze egyetlen nap alatt Saffir–Simpson-féle hurrikánskála szerint a leganalacsonyabb 1-es szintről minimum 4-esre emelkedtek. A National Geographic írt a jelenség mögött húzódó okokról egy részletes magyarázatot.

Az őszi hurrikánszezon a korábbiaknál jobban megtépázza az Egyesült Államok délkeleti részeit, alig ért véget a Helene pusztítása, máris a Milton okoz pánikot Floridában. A beszámoló szerint egyre gyakoribbak az ilyen hatalmas erővel érkező trópusi viharok, ennek pedig egyértelműen a globális felmelegedés az oka.

Különösen aggasztó, hogy a kipattanó hurrikánok milyen gyorsan megerősödnek, 24 óra alatt akár a legmagasabb, 5-ös szintre is fel tudnak lépni.

Korábban is volt ilyen jelenségre példa, ám az elmúlt éveken ezek száma látványosan megnőtt. A neves tudományos szaklapban, a Nature-ban tavaly publikált tanulmány a 2022-es Iant és a 2018-as Michaelt hozta fel példának. Mindegyik nagyon hamar érte el a leg magasabb veszélyességi fokozatot. A közelmúltig nem lehetett előre jelezni, hogy melyik vihar fog gyorsan felerősödni, mivel túl sok változó tényezőtől függött ennek monitorozásához, ám most az új módszerek segíthetnek áthidalni az eddig megoldatlan kérdéseket. A lehetséges következményekre figyelmeztető rendszer azért lehet különösen fontos, mert a Helene példája is mutatja, hogy egyáltalán nemcsak a parton élők lehetnek veszélyben. A hurrikán hatalmas pusztítást végzett az Egyesült Államokban, ám nemcsak a part mentén élőket veszélyeztette, hanem észak felé haladva az Appalache-hegységben is nagyon súlyos áradásokat okozott.

Az már régóta világos, hogy az erős trópusi viharok kialakulásához a meleg tengervíz szükséges, mivel a párolgás hozzájárul a növekedéséhez azzal, hogy csökken a légnyomás, felerősödnek a szelek. A környező pára is bekerül, ezzel pedig létrejön egy önmagát erősítő rendszer, amely magába zárja az energiát és a nedvességet. Az elmúlt időben egyre több adatot képesek a meteorológusok gyűjteni a hurrikánokról és azok környezetéről, ezért egyre biztosabban tudják megmondani, hogy az milyen erősséget tud majd elérni. Ebben a kihelyezett bóják, a műholdak és a határsávot érintő drónok adatgyűjtése is hozzájárul.

Korábban tanulmányok már kimutatták, hogy a folyókból érkező édesvíz szintén hozzá tud járulni a hurrikán erejéhez, mivel nehezebben keveredik fel a vízfelszín, felül marad a meleg réteg.

A jelenség ráadásul a klímaváltozás hatásai miatt tovább erősödhet, mivel a tengervíz még tovább melegedhet, amely újabb és újabb hurrikánok kipattanásának kedvez.

A mammutviharok ráadásul már a szárazföld belsejében élők számára is egyre nagyobb veszélyt jelent, különösen az erős szél és az áradások miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images