Felvételek bizonyítják: konkrét háborús előkészületbe kezdett egy NATO-tagállam

A szervezet képet is posztolt, melyen az látható, hogy a Nemunas folyón átvezető egy hidat teljesen lezártak és sárkányfogakat telepítettek a hídfőre.

Lithuania has fortified another bridge over the Nemunas River on the route from the Kaliningrad. Fortifications are progressing as planned, with some bridges set to be demolished. Fortifications will be supported by firepower, in case its needed, to stop and destroy the enemy. pic.twitter.com/aixkjOJpUs