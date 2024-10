Videó: új módszerrel készül az orosz invázióra a legnagyobb veszélyben lévő NATO-tagállam

Úgy néz ki, az új mechanizmus egy fémoszlop, melyet a litvánok a földbe állítottak, vélhetően egy betonozott talppal együtt. A litván védelmi minisztérium be is mutatta, ahogy

a kísérleti rendszer megállít egy lánctalpas műszaki járművet, amely csak több próbálkozás után tudja ledönteni az akadályt.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragons teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD