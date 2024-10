DeepState: új taktikával nyomulnak az oroszok, hamarosan még nagyobb támadás jöhet

Helyzetjelentést írt a pokrovszki frontvonal állásáról az ukrán DeepState. A beszámoló Kijev szempontjából több problémát is megemlített, de néhány pozitív fejleményre is felhívta a figyelmet.

A DeepState szerint az elmúlt időszakban az oroszok három település felett is átvették az irányítást, elesett Mikolajvka, Krasznij Jar, Krutij Jar is. Előbbi gyakorlatilag az utolsó település volt Mirnohrad városa előtt, így a háború előtt még körülbelül 45-50 ezres központ a jövőben sokkal nagyobb nyomást fog tapasztalni, vélhetően jelentősen meg fog szaporodni az orosz tüzérségi csapások száma. A DeepState szerint hamarosan megindulhat az ostrom a város egyes déli területeiért, ahová megpróbálhatnak az oroszok betörni. Közben az ukrán katonai vezetés számára biztató fejleményekről is be tudnak számolni, mivel

Hrodivka és Novohodivka térségben csökkent a támadók aktivitása.

Azt hozzátették, hogy ennek ellenére az áttörési kísérletek nem maradtak el, továbbra is aktívan keresik a fogást az oroszok az ukrán védelmen.

Противник окупував три населені пункти в районі міста Мирноград Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр️ Останнім часом на перший погляд можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але кацапи постійно намагалися прориватися з різною

A beszámoló szerint ez változó sikereket hozott a támadók számára, bizonyos helyeken teljesen elakadtak, míg máshol a frontvonal gyengeségeit kihasználva képesek voltak előrelépéseket elérni.

a sikereket annak is köszönhetik, hogy új taktikát vetettek be: megkerülik a legerősebb ellenállást tanúsító pontokat, ezzel gyakorlatilag bekerítve azt.

Némileg megváltozott a harcok dinamikája is, mivel megfigyelhető, hogy a támadó oroszok a megszerzett erődítményekben átmenetileg pihennek. Viszont továbbra is problémákat okoz Moszkva számára, hogy a katonák nincsenek megfelelően kiképezve, valamint az elhelyezkedésük is gyakran értelmetlen. Várhatóan a jövőben újra fokozódni fog a nyomás az ukrán védőkön, ez érinteni fogja a gyalogsági, tüzérségi, aknavetős és légi egységeket is, valamint további felszerelés érkezhet majd a területre. Várhatóan igyekeznek majd továbbfejleszteni az eddigi sikereket, ehhez pedig még több fegyverest vonnak össze a térségben.

