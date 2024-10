Videó: megérkezett a csattanós válasz a legendás HIMARS-rakétarendszerre

Kína jelenleg nagyszabású haderőreformot folytat: az ország önvédelmi képességének fejlesztése mellett fontos

cél az is, hogy képesek legyenek megnyerni egy Tajvannal, vagy akár Tajvannal és Amerikával folytatott háborút.

A PCL-191 vagy PHL-16 néven ismert rakéta-sorozatvető alig négy éve állt hadrendbe a kínai haderőben, a fegyvertípussal nemrég hatalmas erődemonstrációt tartott a kínai haderő. A katonai eszközöket vasúti járművekkel szállították a kijelölt területre, majd lőgyakorlatot tartottak, mely során 370 és 750 milliméteres rakétákat lőttek ki.

China's HIMARS: PCL-191 (PHL-16) MLRS The systems were transferred by train. The total length of the route was 3,000 km for training. PCL-191 can launch up to eight 370mm rockets with a range of approximately 350 kilometers or two 750mm Fire Dragon 480 tactical ballistic pic.twitter.com/trbslzuwc2