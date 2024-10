Stratégiai fontosságú létesítményt talált telibe Ukrajna, látványos felvételek érkeztek

Ukrán drónok Luhanszkban eltaláltak egy üzemanyagraktárat, ahol kigyulladt egy üzemanyagtartály. Az ukránok szerint részben innen látják el üzemanyaggal az orosz hadsereget.

Az ukrán erők eltaláltak egy üzemanyagraktárat az Oroszország által bekebelezett kelet-ukrajnai luhanszki régióban szombat hajnalban. Ukrán állítás szerint

részben innen látták el üzemanyaggal az orosz hadsereget.

Orosz közlés szerint Ukrajna 10 drónnal támadta a létesítményt szombat hajnalban, közülük nyolcat lelőttek.

Az X-en több videói is terjed, melyek állítólag a most hajnali támadásban kigyulladt tartály oltását mutatják. Az egyiket egy több mint 100 ezer követővel rendelkező milblogger is megosztotta:

Fuel tanks burning in occupied Rovenki region #Luhansk — C4H10FO2P (️) October 12, 2024

A dróntámadásnak nincs halálos vagy sebesült áldozata. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy erői szombatra virradóra 17 drónt lőttek le Krasznodar felett, 12-öt Kurszk felett, kettőt Belgorod felett, és további 16-ot az Azovi-tenger partjainál.

A Rovenki városa közelében található üzemanyagraktárat már májusban is ukrán találat érte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images