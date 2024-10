Az eddigi legsúlyosabb csapást szenvedhette el az orosz ipar: hat napon keresztül lángolt az orosz olaj Feodoszijában

A CyberBoroshno ukrán OSINT-projekt által közzétett műholdas felvételek tanúsága szerint jelentős károk keletkeztek a feodoszijai olajraktárban. A képek alapján látható, hogy a létesítmény területén található olajtároló létesítményekből 8 teljesen megsemmisült, összesen pedig 12 megrongálódott. Emellett a kiszolgáló épületek is lángra kaptak, illetve

az összekötő csővezeték megrongálódása miatt a teljes terminál használhatatlanná válhatott.

After 5 days the fire in the oil depot in Russian-occupied Feodosia, Crimea, has been extinguished. The satellite pictures show extensive damage. At least 10 oil tanks have been completely destroyed and 6 more heavily damaged. Since interlinking pipes have been destroyed as well pic.twitter.com/8dG2AsbXId