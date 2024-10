Megint Donald Trump életére akart törni egy fegyveres: az utolsó pillanatban léptek a rendőrök

A Donald Trump elleni harmadik merényletkísérletet hiúsították meg az utolsó pillanatban Kaliforniában. A helyi rendőrség egy fegyverekkel és hamis igazolványokkal felszerelkezett férfit állított meg a volt elnök Coachella Valley-i nagygyűlése előtt. A gyanúsítottat a rendezvény helyszínétől nem messze fogták el - közölte a New York Post

A Riverside megyei seriff hivatala szerint a gyanúsítottat, akit Vem Miller néven azonosítottak, egy ellenőrző ponton tartóztatták fel, körülbelül fél mérföldre a gyűlés bejáratától. A férfinál töltött sörétes puskát, kézifegyvert és nagy kapacitású tárat találtak, valamint hamisított sajtó- és VIP-engedélyeket. Chad Bianco, Riverside megye seriffje a helyi sajtónak nyilatkozva kijelentette:

Valószínűleg egy újabb merényletkísérletet akadályoztunk meg.

A rendőrfőnök hozzátette, hogy a hamis engedélyek „eléggé különbözőek voltak ahhoz, hogy riadalmat keltsenek a helyettesekben”.

A hatóságok szerint Miller feltehetően egy jobboldali kormányellenes szervezet tagja, és Trump megölését tervezhette. A Riverside Press-Enterprise beszámolója szerint a gyanúsított mesterszakos diplomával rendelkezik a UCLA-ról, és 2022-ben jelöltette magát Nevadában az állami közgyűlésbe. A rendőrségi feljegyzések alapján Millert töltött lőfegyver és nagy kapacitású társa birtoklása miatt vették őrizetbe. A gyanúsítottat 5000 dolláros óvadék ellenében később szabadon engedték.

Az eset ismételten rávilágít a politikai rendezvények biztonsági kihívásaira, különösen a volt elnökök esetében.

Az elmondások szerint a hatóságok továbbra is fokozott éberséggel figyelik az esetleges fenyegetéseket, és igyekeznek megelőzni a hasonló incidenseket. Emlékezetes, hogy idén már több merényletkísérletet is lefüleltek az amerikai hatóságok, amelyet a korábbi elnök ellen terveztek. Júliusban egy fegyveres rá is tudott lőni Trumpra, csak millimétereken múlt, hogy kisebb sérülésekkel megúszta az esetet.

