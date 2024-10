Erőfitogtatásnak indult Peking hadgyakorlata, de alaposan ráijesztett a kínai katonákra pár harci gép

Némileg váratlanul, a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) hétfő hajnalban jelentette be a Joint Sword-2024B nevű hadgyakorlatát, amely összesen 9 helyszínen, Tajvan körül zajlik.

A közlemény szerint a manővereken részt vesznek a haditengerészet, a légierő a szárazföldi erők és a rakétaerők egységei is.

A kínai haderő manőverei gyakorlatilag bekerítették a szigetet: a Tajvani-szorosban, valamint Tajvantól északra, délre és keletre is felbukkantak egységeik.

A tajvani fegyveres erők ugyanakkor szorosan nyomon követték az eseményeket a levegőből: az általuk fejlesztett és gyártott Albatross felderítő drón segítségével figyelték meg a kínai hadihajók mozgását, közvetlen közelről:

Taiwan launched drones this morning to keep an eye on the Chinese military exercises around the island pic.twitter.com/u4OE40WYkA