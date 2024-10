Ez a 3 csatatér döntheti el Amerika jövőjét: Trump vagy Harris tarol a legnagyobbat?

A valódi elektori térkép csupán három állam

- ezzel a címmel jelent meg Jonathan Martin, a Politico vezető politikai újságírójának a cikke, amelyben azt taglalja, hogy

2024-ben tulajdonképpen Georgia, Észak-Karolina és Pennsylvania kezében van a Fehér Ház kulcsa.

Persze a másik négy állam sem vehető semmibe, viszont az elektori matematika nem hazudik: az előbbi kettő 16-16, illetve Pennsylvania 19 elektora adja a billegő államok 93 elektori szavazatának többségét, 51-et. (Emellett ne feledkezzünk meg Nebraska 2. körzetének egyetlen egy voksáról sem, erről szintén hosszabban írtunk korábbi cikkünkben.)

Ha utánaszámolunk, tovább emeli ezen három csatatérnek a jelentőségét, hogy Georgia, Észak-Karolina és Pennsylvania az egyetlen olyan kombináció, amellyel bármelyik jelöltnek elegendő lenne hármat megnyernie a hét ingaállam közül.

Hét csatatérállamon múlik, és ezek közül négyet kell megszerezni ahhoz, hogy megnyerd

- fejtette ki a Politiicónak Michael Whatley, a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) elnöke. "Kivéve, ha megnyered Georgiát, Észak-Karolinát és Pennsylvaniát, akkor már az túllendít a küszöbön." Ha Donald Trump zsebelné be őket, akkor pontosan 270 elektorral épphogy elérné a győzelemhez szükséges limitet, míg Kamala Harris 276 voksig jutna ugyanezekkel az államokkal.

Ám Joe Biden 2020-as diadalára alapozva Harris kampánystábja feltehetően a középnyugati rozsdaövezeten keresztül képzeli az Ovális Irodába vezető legegyenesebb utat: Wisconsin, Michigan és Pennsylvania meghódításával (és egyetlen egy elektorral Nebraskából) egy hajszállal, 270 vokssal ő kerülne ki győztesen az elektori kollégiumban.

De ha a demokrata alelnök elveszítené Pennsylvaniát – amely a felmérések szerint az őt legnagyobb kihívás elé állító középnyugati állam –, akkor ahelyett meg kellene nyernie legalább egyet a két délnyugati ingaállam közül (Arizonát vagy Nevadát) és a déliek közül ugyancsak egyet – feltéve, hogy Michigan és Wisconsin a demokraták zsebében marad.

Harris másik négy csatatérben aratott diadala viszont nem számítana egy fikarcnyit sem, ha Trump Pennsylvaniában, Georgiában és Észak-Karolinában beelőzné őt. de Ez fordítva is igaz.

A mélyen gyökerező, ám megrendült demokrata párti hagyománnyal bíró rozsdaövezethez képest a néhai konföderációhoz tartozó Georgia és Észak-Karolina évtizedekig republikánus hazai pályának minősült, ám a két állam politikai arcéle változóban van. A kérdés, hogy Trump 2016 után ismét besöpörheti-e a billegő államok "legingadozóbbját", Pennsylvaniát, vagy Georgia 2020-as megfordítása után a demokraták idén Észak-Karolina megszerzéséről szóló vágyaikat is beteljesíthetik-e.

Az Egyesült Államokat alapító 13 állam déli bástyájaként számontartott Georgia az egykoron faji szegregációpárti demokraták polgárjogi fordulata óta szinte biztos republikánus játszótérnek volt elkönyvelve: az elmúlt évtizedekben csak az odavalósi, 100. életévét napokban betöltött Jimmy Carternek, majd a szintén déli Bill Clintonnak sikerült demokrataként elhódítania 1992-ben. Trump 2016-os győzelmét követően és 28 év republikánus uralom után,

Biden csodával határos módon zsebelte be Georgiát 2020-ban, mindössze 0,23 százalékpontos különbséggel.

A most 81 éves elnök négy évvel ezelőtti georgiai győzelme főként demográfiai, de politikai okokkal is magyarázható:

Abrams fekete szavazókat mobilizáló projektje azért is lehetett ekkora hatással Georgia politikai erőviszonyaira, mert a csataterek közül itt lakik a legtöbb afroamerikai:

a lakosság mintegy harmada fekete, miközben az országos arányuk csupán 12,5%.

A 2020-as bravúr megismétlésében Kamala Harrist alááshatja, hogy azóta egyre több repedés jelent meg a hagyományosan demokrata bázisnak tartott színesbőrűek elköteleződésén, és

Donald Trump republikánusként precedens nélküli népszerűségnek örvend a latinók és feketék körében

– meglátjuk azonban, hogy a voksolás során mennyi valósul meg a vélt "rasszalapú kiegyenlítődésből", avagy hajszálrepedésekről vagy teljes összeomlásról beszélhetünk-e.

Harris augusztus végén egy buszos kampánykörút keretében bejárta az állam vidékies részét, Atlantán kívül pedig a keleti parti Savannah-ba ugyancsak ellátogatott, ahol első elnökjelölti interjúját adta Tim Walzzal az oldalán. Az államban valószínűleg Harris szintén az eddig jól bevált demokrata stratégiát alkalmazza: vidéken igyekszik minimalizálni a veszteségeket az ottani szimpatizánsai urnákhoz terelésével, miközben a (kert-)városokban a lehető legnagyobb fölényt próbálja összeszedni, hogy fel tudja venni a versenyt az államot évtizedek óta domináló republikánusokkal.

Ezzel szemben Donald Trump múlt héten tért vissza először az államba, azután, hogy augusztus elején újranyitotta a viszályát Georgia népszerű republikánus kormányzójával, Brian Kemppel. Trump akkor egy atlantai rendezvényén "rossz" és "hűtlen embernek", illetve "nagyon átlagos kormányzónak" nevezte Kempet, akivel a 2020-as elnökválasztási veresége után mérgesedett el a viszonya, mert a georgiai politikus nem állt be a csalást kiáltó erőfeszítései mögé.

Én a novemberi győzelemre összpontosítok, és arra, hogy megmentsem az országot Kamala Harristől és a demokratáktól – nem pedig arra, hogy kicsinyes sértegetésekbe bocsátkozzam, republikánus társaimat támadjam, vagy a múlton rágódjak

- reagált akkor közösségi oldalán a kormányzó. Az állami republikánusok korábbi pártelnöke egyébként "galaktikus, könnyelműségből elkövetett hibaként" értékelte Trump kikelését, míg a konzervatív körökben népszerű Fox News műsorvezetője, Laura Ingraham "vesztes stratégiának" titulálta.

Ehhez kapcsolódóan, Georgiában bírósági per indult Trump és 14 társa ellen a voksolás kimenetelének megfordítására tett kísérletük miatt, bűnszövetségben elkövetett zsarolás vádjával. Emlékezetes az a kiszivárgott telefonbeszélgetés, amely során a volt elnök arra kéri Georgia vezető választási tisztviselőjét, hogy "találjon neki 11780 szavazatot."

Miután azonban az exelnök védőügyvédei kikezdték a kerületi ügyész, Fani Willis pártatlanságát júniusban,

a per elakadt,

amíg egy georgiai fellebbviteli bíróság megvizsgálja, hogy ki kell-e zárni Willist az egyik volt kollégájával folytatott, eltitkolt romantikus kapcsolata miatt. A fellebbviteli bíróság decemberre tervezi a szóbeli érvek meghallgatását, így az ügy lezárása bőven a november 5-i választások utánra tolódik. A volt elnök ellen egyébként három további büntetőjogi felelősségre vonás van még folyamatban. A hallgatási pénzekkel összefüggő New York-i ügyben, amelyben májusban bűnösnek mondták ki üzleti iratok hamisítása miatt, a büntetés kihirdetését a választás utánra halasztották.

Trump és Kemp kibékülésére végül a néhány napja elvonult Helene hurrikán adott alkalmat,

amely több mint 215 ember halálát okozta az ország dél-keleti régiójában (az áldozatok fele észak-karolinai volt, Georgiában legalább 33-an haltak meg). A volt elnök először szeptember végén landolt az államban, hogy szemügyre vegye az okozott kárt, október 4-én pedig – a csatabárdot elásandó – Kemppel együtt állt a sajtó képviselői elé, sőt, kezet fogtak az idei első közös megjelenésük keretében. A győzelem érdekében békülékenyebb Trumpnak így is sikerült port kavarni, miután azt hangoztatta, a Biden-kormányzat nem reagált a természeti katasztrófa sújtotta georgiaiak segélykérésére, de ezt Kemp cáfolta, a demokrata elnökkel egyetemben.

A Politico arra hívta fel a figyelmet, hogy a katasztrófa Georgia és Észak-Karolina főleg republikánusokkal szimpatizáló megyéire csapott le. Meglehet, hogy Helene tombolása befolyásolja az érintett választók részvételét, hiszen egyes szavazóhelyiségeket áthelyezhetnek vagy változtathatnak egyes adminisztratív folyamatokon, de korai lenne messzemenő következtetéseket levonni.

A vihar pusztítását elnézve a helyi lakosok fejében nem valószínű, hogy a kampány vagy a kakaskodó politikusok járnának manapság, ám a 16 elektori vokssal rendelkező "barack állam" sorsdöntő szerepet tölthet be annak meghatározásában, hogy Kamala Harris vagy Donald Trump teheti le hivatali esküjét 2025 januárjában a Capitolium lépcsőin.

A RealClearPolling (RCP) összesítése alapján jelenleg Trump egy hajszállal, 0,5 ponttal vezet Georgiában, a FiveThirtyEight 0,9 százalékpontra, a Silver Bulletin pedig 0,8 pontra becsüli az előnyét. A verseny tehát távolról sincs lefutva, és könnyedén megismétlődhet a négy évvel ezelőtti, pár ezer (pontosabban 11 779) szavazaton múló küzdelem. Ezzel a helyi republikánusok is tisztában vannak, akik 2020-ból "okulva" mindent megtesznek a választási folyamat kontrollálásáért.

az újfent trumpisták által dominált állami választási bizottság, a kritikusok szerint hatáskörét túllépve, számos ellentmondásos szabályt fogadott el

a voksolás előtt másfél hónappal.

Az egyik módosítás alapján egyes megyei tisztviselők még az eredmény hitelesítése előtt vizsgálatot indíthatnak, ha választási szabálytalanságot vélnek felfedezni, egy másik pedig a szavazócédulák kézi összeszámlálását írja elő az egész államban. A lépéseket a republikánus főügyész, illetve választásokért felelős tisztviselő sem támogatta, a demokraták pedig bírósághoz fordultak azok állítólagos jogellenessége miatt. A demokraták felé hajló Atlantát magába foglaló Fulton megye eközben azért indított pert a bizottság ellen, mert annak trumpista többsége a 2020-as voksolás tisztaságát megkérdőjelező választási felügyelőkkel ellenőriztetné, hogy nem követnek-e el szabálytalanságokat.

Észak-Karolina történelmi, társadalmi és politikai karaktere rendkívül hasonlít a vele szomszédos Georgiájéhoz, hiszen szintén néhai rabszolgatartó, déli államról beszélünk. Emellett a fekete lakosság hányada itt is meghaladja az országos átlagot,

az ingaállamok közül itt a második legmagasabb (21%) az afroamerikaiak aránya,

akik a '60-as évek óta a demokraták táborának a gerincét alkotják.

Észak-Karolina szintén demográfiai bummon ment keresztül az elmúlt években, ami elsősorban a helyi egyetemek által alkotott "kutatási háromszögnek" köszönhető. Ez a Raleigh és Durham városát körülvevő régió 2020 és 2023 között a 10. leggyorsabb ütemben növekedő területnek számított az Egyesült Államokban. A Raleigh-től északra fekvő Franklin megye lakossága például 12 százalékkal nőtt 2020 óta, a legtöbben pedig a demokraták felé hajló Kaliforniából és New Yorkból érkeztek az államba.

Következésképp, az egyetemi városok által bevonzott, magasan iskolázott beköltözők hozzájárultak ahhoz, hogy Észak-Karolina e téren kiemelkedjen a billegő államok közül, mivel itt lakik a második legtöbb diplomás. Ez a trend óriási segítséget nyújthat Kamala Harrisnek az állam megfordításában, hiszen évről évre fokozódik a demokraták fölénye a főiskolai végzettségűek körében, egy olyan csoportban, amely az átlagnál nagyobb hajlandóságot mutat a voksolásra.

Egy dolog azonban biztos nem közös a két déli csatatérben:

2020-ban ez volt az egyetlen a hét ingaállam közül, ahol Donald Trump tartotta magát, és 1,3 százalékpontos különbséggel felül tudott kerekedni Joe Bidenen. Ennek ellenére a demokraták négy évvel ezelőtt hiába reménykedtek abban, hogy alelnöke képes lehet Barack Obama 2008-as bravúrjának megismétlésére, és behúzhatja Észak-Karolinát. Rajta kívül csak Jimmy Carter volt erre képes 1976-ban, 1968 óta szinte mindig a republikánus jelölt zsebelte be az állam elektorait.

A kormányzói és állami törvényhozási választásokon ennek dacára kifejezetten sikeresnek mondhatók a demokraták: az elmúlt 32 évből 28 során ők adták a kormányzót (jelenleg Roy Cooper volt államügyészt, akit Harris potenciális alelnökjelöltjeként is emlegettek a barátságuk és billegő állambeli kötődése miatt), ráadásul Észak-Karolina 1992 óta 14 esztendőt töltött demokrata trifecta (ugyanazon párt kormányzója, illetve képviselőházi és szenátusi többsége) alatt, bár ez legutoljára 2010-ben fordult elő. A szövetségi voksolásokon ellenben általában a republikánusok mellé szokott ikszelni a szavazók többsége – az észak-karolinaiaknak nem kell bemutatni a ticket splitting jelenségét, azaz amikor a különböző állami és szövetségi pozíciókra nem ugyanazon párt jelöltjeit választják meg.

Idén pedig még a szokásosnál is több észak-karolinai "oszthatja meg a szavazócéduláját", a leköszönő Cooper tisztségéért ugyanis egy finoman szólva megosztó republikánus kormányzójelölt száll harcba.

A Trump támogatását élvező Mark Robinson kormányzóhelyettes már korábban kiverte a biztosítékot egyes megnyilvánulásaival. A teljesség igénye nélkül az abortuszt "népirtásnak" és "gyilkosságnak", a feminizmust ördögtől valónak, a "transzgenderizmust" és a homoszexualitást pedig "mocsoknak" nevezte, relativizálta a holokausztot, valamint Hitler, Sztálin és Mao írásainak olvasására buzdított.

A CNN ezenkívül pár hete arról számolt be, hogy Robinson a Nude Africa nevű pornóoldal fórumán ugyancsak bizarr fejtegetésekbe bocsátkozott. Többek közt "perverznek" nevezte magát, nyilvános álláspontjával ellentmondva kifejezte a transznemű pornó iránti rajongását, illetve részletesen felidézte a különböző fantáziáit és állítólagos viszonyát felesége húgával.

A politikus egy 2010 októberi hozzászólásban

"fekete náciként" hivatkozott magára,

egy másikban pedig a rabszolgaság visszahozásáról ábrándozott.

A rabszolgaság nem rossz. Néhány embernek rabszolgának kell lennie. Bárcsak visszahoznák. Én biztosan vennék néhányat.

