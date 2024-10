Kimondták Párizsban: ez már világháború

Bernard-Henri Lévy, akit nevének kezdőbetűi alapján gyakran csak BHL-nek neveznek, öt évvel ezelőtt, 2019 októberében Magyarországon is járt, ahol saját színdarabját adta elő. A most 75 éves filozófus annak idején Orbán Viktor miniszterelnöktől is meghívást kapott egy kávézásra, amit el is fogadott.

Most a Politicónak adott interjút a nemzetközi ismertségre szert tett filozófus, aki már több halálos fenyegetést is kapott – többek között Irántól –, ezért állandó rendőri védelem alatt áll.

BHL pesszimistán látja a jelenlegi világhelyzetet. A filozófus szerint Amerikát és demokratikus szövetségeseit egy „laza, de egyre szorosabb” fronttól érik egyre súlyosabb támadások. Ezt a frontot Kína, Oroszország, Törökország, Irán és a radikális iszlám alkotja.

Bernard-Henri Lévy úgy véli,

az emberiség már egy új világháború kezdeti szakaszába lépett, a fő frontvonalak Ukrajna és Izrael. Tajvan pedig hamarosan a harmadik front lesz.

A filozófus könyvet írt a Hamász tavaly október 7-i támadásáról „Izrael egyedül” címmel. Ugyan Benjamin Netanjahut borzalmas miniszterelnöknek tartja, de mint zsidót, és mint akinek az apja a második világháborúban harcolt a náci Németország ellen, mély aggodalommal tölti el, hogy egyre nagyobb méreteket ölt az antiszemitizmus a Nyugaton.

Lévy bírálta a francia radikális baloldal (Engedetlen Franciaország) vezérét, Jean-Luc Mélenchont is, aki szerinte aktívan szítja az antiszemitizmust Franciaországban.

Mélenchon szerinte egy világméretű vezetői válság tünete, amely az Egyesült Államokban magában foglalja a „wokeizmus” terjedését, egy olyan ideológiáét, amely szerinte „Jacques Derrida és Michel Foucault könyveinek gonosz, hamis – túl gyors és teljesen abszurd – olvasataiból indul ki”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images