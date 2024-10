Még csak tesztelik a NATO legújabb, ötödik generációs lopakodó vadászgépét, de Ukrajna máris lecsapna rájuk

Bodnar arról beszélt, hogy Kijev és Ankara között van egy szélesebb védelmi és technológiai együttműködés, amelyet a nagykövet kölcsönösen előnyösnek nevezett. Szerinte ebből mindkét ország vállalatai profitálnak és versenyképesebbé válnak. Megemlítette azt, hogy a török Kaan a világ legfejlettebb ötödik generációs vadászgépeivel, az F-35 Lightninggal és az F-22 Raptorral is képes lehet majd felvenni a versenyt. Azt is hozzátette, hogy Kijev azt tervezi a jövőben, hogy megvásárolja a nemzetvédelem javítása érdekében az új gépeket.

️ TUSAS is reportedly preparing its new 5th-gen fighter jet TFX/MMU for a new flight test to take place within a few weeks. #stealth