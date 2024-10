Váratlan fordulatot vett Donald Trump kampánygyűlése: ilyenre még nem volt példa

Donald Trump republikánus zászlóvivő először addig kényszerült a kérdezz-felelek szekció szüneteltetésére, amíg egy orvos ellátott valakit, aki feltehetően a meleg miatt nem érezte jól magát. Miután másodjára is félbeszakította egy egészségügyi vészhelyzet a Kristi Noem dél-dakotai kormányzó által moderált beszélgetést, Trump abbahagyta a kérdések fogadását.

Az első szünet idején a volt elnök azt kérte, játsszák le az Ave Mariát, melynek az instrumentális és Luciano Pavarotti olasz operaénekes által előadott verziója is megszólalt. A második incidens után Trump viszont már azt javasolta,

választói fórum helyett zenehallgatással töltsék a gyűlés idejét.

A republikánus elnökjelölt először a szokásos levonulózenéjét, a YMCA-t kérte a Village People-től, de a színpadon maradt, és nagyjából 40 percig a kedvenc zeneszámaival szórakoztatta a közönséget. Trump egyes támogatói a kijárat fel vették az irányt, de sokan végig maradtak a "koncerten".

Felcsendült a Nothing Compares 2 U Sinead O'Connortól, Rufus Wainwright Hallelujah című feldolgozása, és a Guns N' Roses November Rainje is.

Well, this is a very strange Trump Town Hall in Pennsylvania. It turned on a dime after two Trump supporters passed out/fainted/needed medical attention in back to back episodes that paused the Q and A format for a while.The Q and A portion never restarted after four questions pic.twitter.com/hIgV8HlEhk