Meghökkentő kijelentést tett Donald Trump Amerika fekete napjáról

Erről szóltak a riportok. Én csak azt mondtam, amit jelentettek. És más dolgokat is esznek, amiket nem kellene

- mondta Donald Trump a spanyolajkú választókat megcélzó miami fórumán tegnap, miután egy résztvevő azt kérdezte tőle, hogy valóban elhiszi-e, hogy az ohiói Springfieldben kisállatokat esznek a bevándorlók. "Szerintem nem lehet csak úgy tönkretenni az országunkat. Lehet, hogy néhányan nem értenek velem egyet, de nem lehet nagyon rövid idő alatt 32 ezer embert betelepíteni egy 50 ezer fős városba, és elvárni, hogy a dolgok jól menjenek. Ez egy katasztrófa" - tette hozzá a republikánus zászlóvivő.

A 2021. január 6-án elkövetett Capitolium elleni ostrom kapcsán a volt elnök úgy vélekedett, "több százezer ember jött Washingtonba. Nem miattam jöttek. A választások miatt jöttek."

Ezeknek az embereknek egy része békésen és hazafiasan ment a Capitoliumhoz. Egyáltalán nem tettek semmi rosszat

- fejtette ki,

január 6-át "a szeretet napjának" nevezve.

A Latino farmer asks Donald Trump who will do the hard jobs if he deports undocumented immigrants.This is what Trump said at the Univision town hall .Watch today at 10 PM ET/9C/7PAC on , , and our digital platforms. #LosLatinosPreguntan