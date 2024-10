Szétbombázta Izrael Latakiát – Videó jött a súlyos csapásról

A támadás tényét a szír állami média, a SANA hírügynökség jelentette először.

Azt írták: két ember sérült meg és magántulajdonú épületek szenvedtek kárt, a légvédelem pedig tüzet nyitott az izraeli gépekre.

Helyszíni felvételek alapján úgy tűnik:

a csapás egy lőszerraktárt talált el.

Israeli airstrikes targeted the Mediterranean port city of Latakia in Syria last night. The strike resulted in significant fires breaking out.Weapons warehouses were reportedly hit. pic.twitter.com/191atHQLY9