Bemutatta a legendás orosz fegyvergyár a legújabb fejlesztését: hamarosan érkezhet a BME a frontra

A vállalat 2024. október 18-án jelentette be, hogy megkezdték a BME modellek tesztelését. Ezek a motorkerékpárok kifejezetten katonai műveletekre lettek tervezve, olyan tulajdonságokkal, amelyek ideálissá teszik őket felderítésre, keresési műveletekre és gyors rajtaütésekre. A modellek egyik legfontosabb jellemzője az alacsony zajszint és a minimális hőkibocsátás.

Az elektromos motoroknak köszönhetően ezek a járművek szinte észrevehetetlenek a hőkamerás rendszerek számára, ami jelentős előnyt jelent a titkos műveletek során

- nyilatkozta a vállalat egyik szakértője a jármű legfontosabb előnyiről.

