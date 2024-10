Egyedülálló felvétel: dróncsata zajlott a levegőben, de ami végül történt, azon az ukrán katonák is meglepődhettek

A „drónvadász”-ok lényegében az eddig is megszokott, olcsó FPV-drónok, amelyek segítségével az ukrán operátorok megkeresik a lassabb orosz felderítődrónokat, majd belevezetve felrobbantják őket.

Az ukrán fegyveres erők egyre gyakrabban osztanak meg felvételeket arról, hogy az orosz felderítődrónok ellen a saját FPV-drónjaikat vetik be. Az orosz ZALA és Orlan drónok ugyanis kifejezetten lassúnak számítanak a levegőben, és óriási manőverezésekre sem képesek feltétlenül – főleg ha az ukrán drón vakfoltból közelít.

A mostani felvétel különlegesége, hogy az ukrán UAV detonátora meghibásodott, így a két drón találkozásának pillanatában nem robbant fel. Helyette beleakadt a ZALA gyártotta orosz pilóta nélküli gépbe, amely operátora nem tudott megbirkózni a hirtelen megjelenő ballaszttal, így a két drón pörögve hullott alá az égből:

Interesting video of the interception of the Russian Zala reconnaissance drone. The FPV drone's warhead did not detonate for some reason, but the FPV grappled with Zala and they fell to the ground together. As it was said, at that moment Zala was guiding the Lancet loitering https://t.co/jXjqFwm0AU