Dmitrij Medvegyev, aki Oroszország elnöke is volt 2008 és 2012 között, gyakran osztja meg a gondolatait az ukrajnai háborúról. Ezúttal arról beszélt, hogy Kijev titokban egy „piszkos atombomba” előállítására készül.

Az orosz Gazeta beszámolt arról, hogy Dmitrij Medvegyev szerint Kijev a legnagyobb titokban nukleáris robbanóanyagok előállítására készül. A Telegramon közzétett bejegyzésében az Orosz Biztonsági Tanács elnöke szerint az ukránoknak minden lehetőségük adott ahhoz, hogy egy „piszkos” bombát állítsanak elő: szakemberek, technológia, alapanyag.

Bármely szovjet kori laboratórium alkalmas lesz kis teljesítményű töltés előállítására. Ketyeg az óra

– írta Medvegyev.

Az elmúlt napokban több hír is szólt arról, hogy Ukrajna esetleg egy atombomba előállítását tervezi. Írt erről a német BILD egy névtelenséget kérő ukrán forrásra hivatkozva, valamint Zelenszkij is tett ilyesmire utalást az egyik beszédében. Azóta az ukrán kormány tagadta, hogy nukleáris bomba előállítását terveznék, szerintük továbbra is kitartanak a Budapesti Memorandumban aláírtak mellett.

Medvegyev elhíresült az ukrajnai háború kirobbanása óta a meghökkentő kijelentéseiről, többször váratlan mondatokat intézett. Volt, amikor önkényesen újraosztotta volt Ukrajna területét, akkor Magyarországhoz is területeket csatolt volna.

