Szivárognak a részletek: szinte már mindent tudni a Moszkva segítségére siető diktatúra katonáiról

Az elmúlt napok egyik legnagyobb szenzációját jelentette, hogy Oroszország segítségére siet Észak-Korea, ám az eddigiektől eltérően, most szárazföldi alakulatok is segíteni fogják Moszkvát az ukránok elleni háborúban – számolt be a TMZ.

Már Kelet-Oroszországban kapnak kiképzést azok az észak-koreai katonák, akik várhatóan hamarosan felbukkannak az ukrajnai frontvonal közelében. Az ukrán védelmi hírszerzés (GUR) információi 11 ezer főről szólnak, ez ezerrel még magasabb, mint a korábban ismertetett számok. Kirilo Budanov, kémfőnök elárulta, hogy az első alakulatok már november 1-re készen állhatnak a bevetésre.

Azt is hozzátette, hogy az első kontingens mintegy 2600 katonát tesz majd ki, őket pedig az oroszországi Kurszk megyébe küldik majd, hogy legyenek az oroszok segítségére felszámolni az ukrán betörést.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy Moszkva hol szeretné bevetni a rezsim többi fegyveresét.

Budanov szavai némileg ellentmondanak az ukrán elnöknek, mivel Volodimir Zelenszkij korábban még „csak” 10 ezer észak-koreai bevetéséről szóltak. Azt is elmondta, hogy egy újabb ország bevonása a háborúba egyértelműen azt jelenti, hogy a világháború felé tart a konfliktus. Azt is mondta, hogy Ukrajna már nemcsak Oroszországgal, hanem Iránnal és Észak-Koreával is háborúban áll. Kedden még csak annyit lehetett tudni, hogy a 11. légideszant dandárhoz érkezik majd 3 ezer fős erősítés Phenjanból. Egyes információk arról is szóltak, hogy a tüzérségi egységek kiképzése Szaratovban zajlik majd, ehhez pedig akár a koreaiak adhatnak önjáró eszközöket, de azt nem pontosították, hogy milyeneket.

Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun folyamatosan erősítette a kapcsolatait egymással a háború ideje alatt.

A 2023 nyarától a két atomhatalom elkezdett közeledni egymáshoz, majd személyes látogatásokon építették a bizalmat. Észak-Korea eleinte lőszereket szállított partnerének, majd később egyre komolyabb rakétákat is átadott. Nem tudni pontosan, hogy Moszkva pontosan mit nyújtott ezekért cserébe, de a legmodernebb rakétatechnológiától kezdve az élelmiszerjuttatásokon át számol lehetséges opció felmerült. Az együttműködés 2024 októberében új szintre jutott: katonai szövetséget kötöttek egymással, valamint a rezsim katonái megjelenhetnek az ukrajnai frontvonalon.

