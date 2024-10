Képességei határán billeg Oroszország? Beindult az orosz hadigépezet, egy kijózanító jelentés árnyalja a Kreml helyzetét

Oroszország kifejezetten nagy energiát fektetett a második világháborút követően a rakétatüzérség fejlesztésébe. A Szovjetunió idején százával előállított BM-21 Gradok és BM-27 Uraganok a rendszerváltást követően nagyrészt katonai raktárakba kerültek. Az orosz-ukrán háború fokozódó veszteségei azonban rákényszerítették Moszkvát, hogy reaktiválja a kivont készleteit, a legújabb adatok alapján azonban úgy látszik, Oroszország nagyon közel került a tartalékai feléléséhez.

OSINT-elemzők közzétették a legújabb műholdképeken alapuló számításaikat, ezúttal Oroszország megmaradt MLRS, vagyis rakéta-sorozatvetőit vették górcső alá.

A rakéta-sorozatvetők (MLRS) olyan rakétatüzérségi eszközök, amelyek egyenként, vagy akár a rakétákat szalvóként indítva képesek támadni az ellenséges egységeket. Míg az ilyen jellegű nyugati fejlesztések a pontosságra helyezték a hangsúlyt (HIMARS, MARS stb.), addig a szovjet fejlesztések inkább az elsöprő tűzerő felé fordultak – a BM-21 Grad 40 rakétát képes egyszerre indítani, míg a BM-27 Uragan 16 darabot.

The exceptional precision of gunners. They destroyed a russian BM-21 Grad MLRS with a full ammunition load while it was moving at full speed.: Chervona Kalyna Brigade pic.twitter.com/AeXcugzXRx — Defense (of) October 14, 2024

Oroszország nagy arányban alkalmazta ezeket az eszközöket az orosz-ukrán háború során is, amely meglátszik mind a veszteséglistán, mind pedig a műholdképeken látható, szabad ég alatt tárolt eszközök darabszámában.

A legfrissebb elemzések alapján - amelyek jórészt 2024. nyarán-szeptemberében készült műholdas bizonyítékokra támaszkodnak – jelenleg így néz ki az orosz hadsereg tartaléka:

Orosz rakéta-sorozatvetők a hátországi fegyverraktárakban, most és a háború előtt Típus Háború előtti állapot 2024 Maradék aránya BM-21 Grad 1025 166 16% BM-27 Uragan 394 171 43% BM-30 Szmercs 17 2 12% Összesen 1436 339 24% Forrás: Portfolio, Twitter

Mennyire pontosak ezek a számok?

Alapvetően egyik nemzet, így Oroszország sem közöl pontos adatokat a rendelkezésére álló haditechnikai eszközökről, így már a kiindulási számok is nehezen visszaellenőrizhetőek.

A TMB (The Military Balance), amely egy minden évben megjelenő összefoglaló az országok képességeiről, majdnem kétszeresére becsüli a fenti értékeket, állításuk szerint a háború előtt mintegy 3200 darab Gradja és Uraganja volt Oroszországnak, míg 2024-es felülvizsgálatuk során már csak 2000 darabot számoltak össze. Hogy hol, azt nem tudni.

Russian BM-27 Uragan MLRS attacks a Russian BM-27 Uragan MRLS from behind. pic.twitter.com/3jJme1gE9j — Special (Kherson) March 16, 2023

A fenti elemzés kisebb számokkal dolgozik, ugyanakkor kiemeli, a bázisokon található garázsokat, és azt, hogy a benne tárolt eszközöket nem vette figyelembe. Habár ezen kiterjedt tárolórendszerek belső tartalmát lehetetlen ellenőrizni, néhány feltételezéssel lehet élni.

Tekintve, hogy alapvetően a jobb állapotú eszközöket helyezik el védettebb környezetbe, jelen esetben fedett raktárakba, így az is feltételezhető, hogy ezek a raktárak ürültek ki elsőként. Ha most jelenleg használatban vannak, nagy valószínűséggel csak annyira, hogy üzemképes állapotba hozzák a még jelen lévő rakéta-sorozatvetőket.

Nagyon fontos a még megmaradt eszközök tekintetében, hogy azok milyen állapotban vannak. Nyilván, a szétszerelt járművekről könnyen megállapítható, hogy alkatrész-utánpótlásért kannibalizálták őket, a más jellegű műszaki problémákat már nehezebb a műholdképeken azonosítani. Így az is előfordulhat, hogy a „megmaradt” eszközök tekintetében még a fenti számoknál is kevesebb áll Moszkva rendelkezésére.

BM-21 Gradok fegyverraktárak szerinti bontásban Bázis Dátum Megfelelő Selejtes Összesen Háború előtti Változás Fennmaradó (%) 109. 01.10.2024 69 5 74 301 -227 25% 240. 17.08.2024 22 0 22 45 -23 49% 37. 14.09.2024 21 0 24 24 -3 88% 8. 11.06.2023 15 0 15 81 -66 19% 744. 15.07.2024 0 13 13 67 -54 19% 245. 26.08.2024 13 0 13 61 -48 21% 7021. 13.07.2024 4 0 4 100 -96 4% 230. 31.05.2024 4 0 4 18 -14 22% Lesnoi Gorodok 16.03.2024 0 0 0 43 -43 0% 243. 22.07.2024 0 0 0 66 -66 0% 227. 20.09.2024 0 0 0 18 -18 0% Novaja Sztanica 01.05.2024 0 0 0 22 -22 0% Schichany 05.05.2024 0 0 0 3 -3 0% 16. 01.04.2024 0 0 0 42 -42 0% 80. 04.06.2024 0 0 0 34 -34 0% 216. 22.07.2024 0 0 0 20 -20 0% 187. 20.06.2024 0 0 0 36 -36 0% 82. 27.06.2024 0 0 0 8 -8 0% 247. 10.07.2024 0 0 0 19 -19 0% 237. 12.06.2024 0 0 0 14 -14 0% Összesen 148 18 166 1025 -859 16% Forrás: Portfolio, Twitter

A legtöbb, háború előtti orosz raktár, amely tartalmazott BM-21-eket különböző mennyiségekben, mára kiürült. Van két raktár, amelyben 4-4 jármű még látható (100, illetve 18 darabból), ezek feltételezhetően rossz állapotban vannak, habár az elemzés „megfelelő” státuszba helyezte őket. A legnagyobb bázis esetén (109. számú), a háborút megelőző 300-as darabszámból mindössze 74 maradt, ezen kívül még 5 másik bázison elérhetőek az eszközök.

BM-27 Uraganok fegyverraktárak szerinti bontásban Bázis Dátum Megfelelő Selejtes Összesen Háború előtti Változás Fennmaradó (%) 109. 01.10.2024 66 29 95 208 -113 46% 8. 11.06.2023 3 36 39 65 -26 60% 7021. 13.07.2024 14 0 14 42 -28 33% 7018. 26.03.2024 6 5 11 18 -7 61% 80. 04.06.2024 0 4 4 4 0 100% 744. 15.07.2024 1 3 4 15 -11 27% 230. 31.05.2024 0 4 4 8 -4 50% 243. 22.07.2024 0 0 1 1 -1 0% Lesnoi Gorodok 16.03.2024 0 0 0 33 -33 0% Összesen 94 77 171 394 -223 43% Forrás: Portfolio, Twitter

Bár a BM-27-esek létszámcsökkenése a legvisszafogottabb (43%-uk még elérhető), egy bázis esetükben így is kiürült, míg a nagyobb bázisok (109-es, 8-as, 7021-es) készlete jelentősen megcsappant.

Néhány BM-30 Szmercs megtalálható volt a 109-esen és a 744-es bázison, mára ezek eltűntek onnan.

Milyen hatással lesz ez a frontra?

Mindent egybevéve a fenti számok alapvetően hatalmas csökkenést mutatnak, ugyanakkor ez több okból sem konvertálható egy az egyben veszteséggé.

Az elmúlt időszakban kivont járművek nagy része elképzelhető, hogy el sem érte még a frontot, helyette egy javítóbázison vesztegel. Ez akár néhány darabtól százas nagyságrendekig is terjedhet, amely a raktári oldalon már megjelenik veszteségként, de a frontvonalban még nem.

Ez akár néhány darabtól százas nagyságrendekig is terjedhet, amely a raktári oldalon már megjelenik veszteségként, de a frontvonalban még nem. Az orosz haderő nem „szinten tartotta” magát az elmúlt egy évben, hanem bővítette a hadseregét. Vagyis, annak ellenére, hogy a raktári készletek már vészes fogyást vetítenek előre, valójában Ukrajnában sokkal több MLRS szolgál napjainkban, mint a háború kezdetekor.

Ezt tükrözik egyébként az ismert veszteséglisták is: az Oryx 278 darab BM-21 Grad elvesztését tartja számon, a Warspotting ennél is kevesebbet. Ha figyelembe vesszük, hogy szakértők szerint a veszteségek mintegy 80%-a van dokumentálva, még így is maximum 350 Gradról beszélhetünk – miközben a frontra/felújításra/modernizálásra vezényelt számok ennek többszörösét mutatják. Hasonló a helyzet az Uragannal is.

A full pack on the enemy positions. BM-21 Grad MLRS in action.: 36th Marine Brigade pic.twitter.com/d3zQJfuXvf — Defense (of) October 12, 2024

Moszkva rendelkezésre álló készleteit összehasonlítva a jelenlegi veszteségi rátákkal kijelenthető: bár a raktárkészletek úgy tűnik, a végüket járják a rakéta-sorozatvetők tekintetében, valójában az orosz haderő inkább növelni tudta a képességeit az ukrán harctéren.

A veszteségeken ugyanakkor látszik, Ukrajnának akár évekre is szüksége lehet, hogy a harctéri eseményeket befolyásoló károkat okozzon Oroszország rakéta-tüzérségének.

Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio