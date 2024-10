7 térkép, amely megmutatja, mekkora valójában az orosz hadsereg területhódítása

A War Mapper a háború eleje óta készít térképeket harctéri fotók, videók alapján az orosz és ukrán területszerzésről. A War Mappert körben az egyik legmegbízhatóbb OSINT-alapú térképes oldalnak tartják, amely az ukrajnai háborút szemléli.

Az OSINT-oldal hét új térképet publikált, melyen az elmúlt egy hét területváltozásai láthatók, szektorokra bontva. A térképekről kiderül: minden szektorban az orosz erők tudtak előrenyomulni.

A legnagyobb területi változás Kurszk megyében, Oroszországon belül látható. Koronyevó térségéből jelentős ellentámadást indítottak az orosz erők, egy durván 40 négyzetkilométeres területen most heves harcok dúlnak.

Ukraine war updates:Russian forces in Kursk have made significant advances and cut deep into Ukrainian-controlled areas. As a result of the rapid push, a large sector in the northwest of the incursion is now contested.(1/7) pic.twitter.com/Qkfb3JbaEm — War (Mapper) October 19, 2024

Az ukrajnai Harkiv megyében található Kupjanszk térségében az oroszok majdnem elérték már az Oszkil folyót, kettévágva ezzel a térségben tartózkodó ukrán erőket.

Russia has continued its advance west of Pishchane and split Ukrainian control on the east bank of the Oskil River in two by cutting the road linking the north and south.(2/7) pic.twitter.com/t8l3Cjrl1L — War (Mapper) October 19, 2024

Luhanszk megyében az oroszok bevették Nyevszkét és területet hódítottak a falutól északra és délre is.

Russia has pushed to the north of the settlement of Nevs'ke and continued to consolidate control of the territory to both its northeast and southeast.(3/7) pic.twitter.com/KJFR85dAeY — War (Mapper) October 19, 2024

A dél-donyecki Pokrovszk térségében több falu is elesett, már Mirhorad határában dúlnak a harcok.

Russia has continued to make advances south of the city of Pokrovsk. They have advanced west to into Lysivka and have increased pressure on Selydove from the north.(4/7) pic.twitter.com/Hc5mZMty6D — War (Mapper) October 19, 2024

Miután a szektorban található Ukrainszk elesett, az oroszok tovább tudtak menni nyugatra, Cukurjne térségébe.

Russia has advanced west from Ukrains'k taking control of most of Tsukuryne, and has also taken positions along the rail line north of the settlement.(5/7) pic.twitter.com/lqsstUiON0 — War (Mapper) October 19, 2024

Csasziv Jarnál is átszakadt a front hónapokon át tartó állóháború után: az oroszok a város déli területeit támadják.

Russia has expanded its control along the canal south of Chasiv Yar from which it has launched attacks towards the southern outskirts of the town.(6/7) pic.twitter.com/Goxyt3cjYM — War (Mapper) October 19, 2024

Toreck térségében az oroszok elérték Petrivkát, így nyugati oldalról is elkezdték bekeríteni a várost.

After earlier attacks towards Petrivka, Russia has now taken positions south of the settlement, putting further pressure on Ukrainian forces holding southern Toretsk.(7/7) pic.twitter.com/Q4tllTESrR — War (Mapper) October 19, 2024

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images