Videó: mélyen Oroszország területén csapott le az ukrán haderő, úgy néz ki, súlyos a kár

Az éj leple alatt Ukrajna több mint 100 drónt indított Oroszország területe ellen, erről itt írtunk:

Úgy néz ki, a támadás egy része

a Dzerzsinszk térségében működő robbanószer-gyárat célozta, nagyon úgy fest, hogy találat is született.

A térséget hatalmas robbanás rázta meg, az okozott kár mértékéről egyelőre nincs információ.

Last night, at least 4 (according to official data) or more than a dozen (according to eyewitness accounts) unidentified drones attacked the city of Dzerzhinsk, 370 kilometers east of Moscow. Their target appears to be the Sverdlov Plant, which is part of Russia's pic.twitter.com/sW3bXRZ7nd