Folytatódnak a rejtélyes halálesetek Oroszországban: most a tizedik emeletről zuhant le egy oligarcha

Rogacsevet annak az épületnek a bejárata előtt találták holtan, ahol lakott. Sebesülései arra utalnak, hogy nagy magasságról zuhant le. Rogacsev a ház tizedik emeletén lakott, és információk szerint

búcsúlevelet is hátrahagyott, ami arra utal, hogy öngyilkosságot követhetett el.

Állítólag rákbetegségben szenvedett, a rendőrség jelenleg vizsgálja az eset körülményeit.

Rogacsev korábban Oroszország egykori legnagyobb olajcége, a Jukosz alelnöke volt. A Jukoszt az a Mihail Hodorkovszkij vezette, akit Vlagyimir Putyin börtönbe vetett. Az oligarcha több év után szabadult, és nyugatra menekült. Jelenleg Putyin-ellenes orosz ellenzékiként ismert.

Rogacsev 2007-ben otthagyta a Jukoszt, és átigazolt a Norilszk Nikelhez, a leggazdagabb orosz üzletember, Vlagyimir Potanyin bányászati cégéhez, majd más vállalatokban is betöltött vezető állásokat.

