Magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: magyarázkodásra kényszerült Moszkva

Behívta Dél-Korea Oroszország nagykövetét, hogy panaszt tegyen amiatt, hogy Észak-Korea több ezer katonát küldött harcolni az ukrán frontra.

Kim Hong-kjun külügyminiszter-helyettes azt mondta Oroszország nagykövetének, Georgij Zsinovjevnek, hogy Dél-Korea határozottan elítéli a fejleményt, majd felszólította Moszkvát arra, hogy

azonnal hagyjanak fel az Észak-Koreával való együttműködéssel és küldjék haza a phenjani katonákat.

Kim szerint az orosz-koreai együttműködés jelentősen sérti és veszélyezteti Dél-Korea biztonsági érdekeit és a nemzetközi világrendre is veszélyes.

Zsinovjev azzal érvelt, hogy szerinte

Szöul biztonsági aggályai alaptalanok, hiszen a Phenjan és Moszkva közti együttműködés „nem Dél-Korea ellen irányul.”

Oroszország egyébként valószínűleg korszerű haditechnikai eszközöket is szállított vagy szállítani fog Észak-Koreának, illetve védelmi szövetséget is kötöttek, ami előírja a két országnak, hogy háború esetén egymás segítségére siessenek. Mindezekkel az együttműködésekkel Moszkva számos ENSZ-egyezményt is megsértett.

Címlapkép forrása: Sgt. Gary R. Coppage / US Army / Wikimedia Commons / Public Domain