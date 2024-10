100 éves ukrán fegyverrel csapott össze a rettegett orosz Gerán-2-es – Meghökkentő eredmény született

Gyakran látható, hogy az ukrán haderő légvédelmi eszközként használ több mint 100 éves Maxim géppuskákat, ezeket a fegyvereket gyakran platós teherautókra szerelik és kifejezetten drónelhárító feladatokat adnak nekik.

Egy ilyen légvédelmi rendszer üzemeltetőjének szerencsés napja volt:

nemcsak sikerült leszedni egy orosz Sahed / Geran nagy hatótávolságú drónt, de lencsevégre is kapták az akciót.

Western Ukraine, a Ukrainian AAA crew, firing a pair of nearly century old truck-mounted PM1919 Maxim guns, engages and successfully downs a Russian Shahed-136 attack drone at near point blank range. pic.twitter.com/vJMLzODWoU