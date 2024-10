Nem várt helyről kapott kritikát Putyin: szövetségese szerint eszkalálná a háborút Moszkva húzása

Lukasenka szerint az észak-koreai csapatok megjelenése Ukrajnában egyértelműen az „eszkaláció felé tett lépés” lenne. Hozzátette azt is, hogy neki nincs tudomása arról, hogy Phenjan tényleg katonákat küldene Kelet-Európába az oroszok oldalán, sőt, az ilyen híreszteléseket egyenesen „ostobaságnak” nevezte.

Ismerve a jellemét, Putyin orosz elnök soha nem próbálna meg rávenni egy másik országot, hogy bevonja a hadseregét Oroszország ukrajnai különleges műveletébe. A konfliktus eszkalálódásához vezetne, ha bármelyik ország, akár Fehéroroszország fegyveres erői is a kontaktvonalon lennének

– mondta. Hozzátette egy ilyen húzásra reagálhatna úgy a NATO, hogy a katonai szervezet szintén csapatokat telepít Ukrajnába, hogy ezzel Kijev erőfeszítéseit segítsék.

Ha mi is bekapcsolódnánk a háborúba, ez az eszkalációhoz vezető út lenne. Hogy miért? Mert önök, az angolszászok, azonnal azt mondanák, hogy egy másik ország is bekapcsolódott az egyik oldalon... ezért NATO-csapatokat telepítenének Ukrajnába

– tette hozzá.

A fehérorosz elnök Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb szövetségesének számít, a minszki politikus átengedte az orosz hadseregnek az országa területét, így észak felől is támadták Ukrajnát ebben a fázisban az oroszok. Végül a főváros, Kijev körül kivonta a csapatokat Moszkva, így ez az irány megszűnt.

Korábban több hír is szólt arról, hogy a Kreml szeretné elérni Fehéroroszország csatlakozását az oroszok oldalán a háborúban, de erre eddig nem került sor.

Észak-Korea viszont több hírszerzés beszámolója szerint is belépett a háborúba azzal, hogy a lőszereket követően most már katonákat is küldött az ukrán frontra. Pontos létszámuk nem ismert, 3, 10, 11 és 12 ezer fő is előkerült már a jelentésekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images