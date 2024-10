Árulkodó műholdképek: titkos orosz biolabor épül Moszkva mellett

A Maxar és a Planet Labs által két év alatt készült műholdfelvételek szerint munkagépek

felújították a hidegháborús laboratóriumot, és tíz új épületet emeltek, amelyek közül több a rendkívül veszélyes kórokozók kezelésére tervezett biológiai laboratóriumok jellegzetességeit viseli.

Habár eddig nincsenek arra vonatkozó bizonyítékok, hogy Oroszország biológiai fegyvert vetett volna be Ukrajnában, az amerikai hírszerzés és biológiaifegyver-szakértők árgus szemmel figyelik, hogy mi zajlik a Szergijev Poszad-6 nevű létesítménynél.

A felvételek alapján több jel van arra vonatkozóan, hogy egy magas biztonsági fokozatú biológiai létesítmény épül: több tucat tetőtéri légkezelő egység, felosztott laboratóriumoknak megfelelő elrendezés, földalatti infrastruktúra, fokozott biztonsági elemek és egy erőműnek tűnő létesítmény.

A few months after Russia began its full-scale invasion of Ukraine in 2022, satellite imagery captured unusual activity at Sergiev Posad-6, - WP️It had once been a major research center for biological weapons, viruses that cause smallpox, Ebola and hemorrhagic fevers. pic.twitter.com/yxX2gUbIFN